La revisión de la Ordenanza de Movilidad de Burgos podría incluir zonas de aparcamiento para residentes

Un ruego suscitado por el grupo municipal de Vox en el Pleno de septiembre en relación con que se estudie la creación de una zona de aparcamiento de residentes, dentro de la Ordenanza Reguladora del Aparcamiento (ORA), en el área de la calle Eduardo Martínez del Campo, ha derivado en el anuncio que ha realizado la alcaldesa, Cristina Ayala, de que se está estudiando esta medida para varias calles del Casco Histórico Alto.

Según ha indicado, se está revisando la Ordenanza de Movilidad y podría incluir las zonas de aparcamiento regulado para residentes a petición de los vecinos de la zona, que han señalado las dificultades para aparcar en las calles donde viven porque son plazas muy utilizadas tanto por vecinos de Burgos que trabajan en el centro como por el turismo.

Peña se refería en su ruego a la posibilidad de implementar alguna medida que facilitase el estacionamiento en las calles aledañas al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León porque es una área muy utilizada por los turistas para dejar el coche y visitar la ciudad. En concreto, hablaba de extender a esta parte de la ciudad la zona naranja de alta rotación que existe en puntos como la calle Vitoria o el inicio de la avenida del Cid. Desde su punto de vista, los turistas podrían aparcar en los estacionamientos públicos y dejar para los vecinos estas calles tan saturadas de vehículos.

Ayala respondió que se está hablando con los vecinos del Casco Histórico Alto para estudiar la zona de residentes, más que la zona naranja de alta rotación. «No existe en nuestra ordenanza y tendríamos que incorporarlo y se podría pensar sumar alguna nueva zona más», afirmó la alcaldesa, que no aportó otros detalles sobre el plazo para habilitar esta medida.