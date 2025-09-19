Ayala confía en que el paréntesis sin Escuela Municipal de Música de Burgos sea el menor posible

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La continuidad de la Escuela Municipal de Música 'Antonio de Cabezón' ha protagonizado buena parte de la sesión plenaria de septiembre en el Ayuntamiento de Burgos a propuesta de PSOE y de Vox, la primera fue aprobada por mayoría (PSOE+Vox) y la segunda por unanimidad (Vox+PSOE+PP). Sin embargo, la solución todavía parece lejana, para ver el comienzo de un nuevo curso académico, si bien tanto los concejales Nuria Barrio (PSOE) e Ignacio Peña (Vox) tenían claro que solo el último adjudicatario del servicio, Pablo Abad S.L., sería capaz de poner en marcha las clases en un periodo breve de tiempo con una actualización del presupuesto, para el equipo de Gobierno esa idea es, por ahora inviable, dado que media un recurso judicial en el Contencioso-Administrativo.

La alcaldesa, Cristina Ayala, intervino sobre este asunto, casi al final del Pleno, a un ruego de Nuria Barrio, que ofreció su colaboración para acudir a las reuniones con las partes interesadas, para asumir que habrá un paréntesis sin clases, pero que espera que sea del menor tiempo posible.

A juicio de la responsable del equipo de Gobierno, se está actuando con la máxima rapidez y ponía de relieve que hace solo una semana (desde 12 de septiembre) que se conoce de la existencia de un recurso interpuesto por el adjudicatario contra el acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local, el pasado 7 de agosto, instando a continuar con el servicio pese al vencimiento del contrato el 4 de septiembre. La empresa ha pedido como medida cautelar la suspensión del contrato.

Para los populares, la vía judicial, aleja la posibilidad de llegar a un acuerdo con el demandante, mientras que los concejales de PSOE y Vox animan a explorar esa vía, mientras se desarrollan todos los trámites administrativos de cara a sacar a concurso un nuevo contrato. Así, Peña reiteraba en una de sus últimas intervenciones sobre esta cuestión que el adjudicatario "es el único que puede prestar el servicio. Entonces, hay que sentarse con él, hay que resolverlo con él, hay que intentar que retire el recurso y es la única solución".

Barrio, por su parte, insistía en esa vía: "Señora Ballesteros y señora Ayala lo que tienen que hacer es negociar. No pueden ustedes quedarse firmes en la posición de decir, esto es un tema que está judicializado, vamos a ver qué ocurre en el contencioso, si se adoptan o no las medidas cautelares".

La socialista, que no ha ahorrado en críticas hacia la mala gestión del equipo de Gobierno en toda esta cuestión, ya que considera que hace dos años que se conocen los problemas económicos que estaba atravesando la empresa, propuso un nuevo contrato por el procedimiento negociado sin publicidad que mejore las condiciones de financiación para que de nuevo el adjudicatario anterior se ponga al frente de la escuela municipal e inicie el curso.

A lo largo de todo el debate, estuvo muy presente la concentración que se celebró este jueves por la tarde en El Espolón, respaldada por casi un millar de personas. Las familias de 750 usuarios, niños y niñas, reclaman una solución, así como una plantilla de 25 profesores que están ahora en el limbo, sin una renovación de su contrato laboral.

Un momento de la concentración de las familias usuarias de la Escuela Municipal de Música en El Espolón de Burgos.TOMÁS ALONSO

Barrio fue muy explícita al indicar al PP que con un procedimiento negociado podría estar en marcha el curso en menos de un mes "sin que suponga el incremento en las cuotas de los usuarios, que les veo venir", argumentaba. Tanto Vox como PSOE han reclamado que la solución "negociada" se mantenga durante todo el curso para dar garantías tanto a los niños y niñas como al profesorado que podría volver a las aulas con mejores condiciones económicas. Y ya el próximo curso esté listo un nuevo contrato "con un estudio económico riguroso" que garantice la viabilidad efectiva de la prestación del servicio, como recoge específicamente la proposición de Vox, aprobada por consenso entre los tres grupos.