El 90% de etiquetas de la DGT vendidas en Burgos son para los coches más contaminantes

La Zona de Bajas Emisiones está en marcha en Burgos desde el pasado 12 de agosto, si bien no habrá sanciones por el incumplimiento para entrar y circular con un vehículo no autorizado, es decir, sin derecho a etiqueta ambiental de la Dirección General de Tráfico, hasta febrero de 2027.

Es por ello que se mantiene el interés por adquirir el distintivo ambiental, a través de las oficinas de Correos de Burgos, para aquellos vehículos que no dispongan todavía de esta pegatina. El 90% de las adquiridas durante los primeros seis meses de este 2025 son para los vehículos más contaminantes, según la clasificación establecida, es decir los que llevan la ‘B’ y la ‘C’, si bien ambos están autorizados a circular sin restricciones por 'Burgos Central', según la Ordenanza de Movilidad.

Durante los primeros seis meses del año en la provincia de Burgos se han vendido un total de 2.820 distintivos de algunas de las categorías que se establecen en función del año de matriculación y del combustible que utilice el coche. Si este número se multiplica por dos, por los siguientes seis meses de 2025, se terminaría el año con un dato similar al del pasado ejercicio, cuando se estuvo muy cerca de las 8.000 ventas (7.975).

Es posible que desde el mes de agosto que comenzó a funcionar la ZBE en la capital burgalesa, con una superficie de 500.000 metros cuadrados repartida en 98 calles, se note más el incremento en la venta de las etiquetas, pero habrá que esperar unos pocos meses para comprobarlo.

Existen cuatro tipos de pegatinas considerando el impacto ambiental de los vehículos. Sus colores son: azul, azul y verde, verde y amarillo. El coste de este servicio es de 5 euros. Además, existen dos formatos de tamaño de etiqueta, tanto para coche como para moto.

En Burgos, la etiqueta verde (C) es la más adquirida, con 1.280 unidades, seguida de la etiqueta amarilla (B), de la que se han vendido 1.271 unidades. En el caso del distintivo (ECO) de color azul y verde, para coches híbridos, se han dispensado 184 y respecto a las etiquetas (Cero) de color azul, para coches eléctricos e híbridos más recientes, se han emitido 62 ejemplares. Sumadas las pegatinas ‘B’ y ‘C’ se obtiene ese porcentaje del 90% mencionado al inicio de la información.

En el caso de los conductores de motocicletas ‘B’ se han vendido apenas 4, de la ‘C’, 19 de ellas, y ninguna de la ‘Cero Emisiones’.

Los datos de ventas han bajado con respecto al año 2023, cuando, según la información facilitada, fueron 12.331 el total de pegatinas adquiridas en la provincia. Porcentualmente, se trata de un 40% menos de distintivos pedidos, pero también es cierto que van quedando menos vehículos sin ellas.

En cuanto a los propietarios de vehículos que han acudido en estos años a Correos, en su mayoría eran dueños de coches ya matriculados hace varios años, ya que si se adquiere un vehículo nuevo se puede tramitar con un gestor administrativo, igual que todo lo relacionado con el permiso de circulación y, por tanto, se puede hacer previamente a que el coche comience a rodar.

Además de Correos, de los carteros rurales y de las gestorías administrativas, este tipo de pegatinas que clasifican los vehículos en función de sus emisiones contaminantes se pueden adquirir en talleres y tiendas especializadas.

Es necesario presentar el permiso de circulación del vehículo, el DNI del solicitante y pagar cinco euros. En la documentación técnica del vehículo figura el combustible que utiliza, así como otras características. Por tanto, es fácil saber si le va a tocar la ‘B’ o la ‘C’, las peores clasificadas medioambientalmente, o, por el contrario, la ‘Eco’ o la ‘Cero’, esta última solo al alcance de los 100% eléctricos y los híbridos enchufables.

Sin derecho a distintivo

En la provincia de Burgos existen 56.624 turismos que no tienen derecho a la etiqueta ambiental por su antigüedad, según los últimos datos hechos públicos en el último anuario estadístico de la Dirección General de Tráfico (DGT), de mediados de este 2025, pero con datos referidos al parque de vehículos de 2024. Estos casi 57.000 vehículos ya no podrían circular por ‘Burgos Central’ sin exponerse a sanciones, cuando las multas entren en vigor. Aunque existen variadas exenciones e igual podrían entrar en alguna de las recogidas en la Ordenanza de Movilidad, como es el caso de ser residente en algunas de las 98 calles incluidas en las restricciones.

Según estos mismos datos de la DGT, 1.652 turismos en la provincia cuentan con etiqueta ‘Cero emisiones’ y 8.989 tienen acceso a la ‘Eco’. La gran mayoría de los vehículos que circulan por la provincia se encuentran dentro de los distintivos ‘B’, un total de 66.172, y ‘C’ otros 64.434.

En el caso de Burgos basta con disponer de la etiqueta ‘B’, a la que pueden acceder turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas desde el 1 de enero de 2001 y diésel a partir de 2006, así como los vehículos de más de 8 plazas y pesados tanto de gasolina como diésel, matriculados desde 2006.

Las pegatinas facilitan el reconocimiento para los agentes, si bien los sistemas instalados en Burgos leen las matrículas y, es desde esa información, captada por las cámaras de tráfico desde donde se hace la discriminación entre vehículos con acceso y sin él.