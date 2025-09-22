Burgos ampliará los pasos de peatones inteligentes como medida efectiva de «calmado del tráfico»

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El área municipal de Tráfico hace balance positivo de los resultados de la instalación de 58 pasos de peatones inteligentes, 14 de ellos semaforizados, ya que ha constatado una reducción media de la velocidad a la que pasan los conductores por estos puntos. Así lo indica el concejal de Servicios, José Antonio López, que considera que "el calmado del tráfico" incrementa la seguridad de los viandantes y, por ello, desde el equipo de Gobierno son partidarios de continuar con este tipo de señalizaciones luminosas.

No está todavía decidido dónde se instalarán los nuevos, ya que el edil es partidario de consensuar la ubicación con Policía Local, y tampoco existe, por ahora, una partida económica vinculada a este tipo de actuaciones. Lo que sí ha indicado son los datos de velocidades medidas: "Se ha reducido el número de vehículos que pasan a una velocidad inadecuada, pasando de un 17% inicial en el mes de mayo a un 7% en el mes de agosto", según las explicaciones facilitadas, en las que se ha tenido en cuenta la intensidad media del tráfico.

En este sentido, se corrobora que aun aumentándose la intensidad media diaria en unos 40.000 vehículos, se ha reducido en 10 puntos porcentuales el pico de velocidad. Algunos de los puntos analizados son la avenida Castilla y León, Esteban Sáez de Alvarado, Juan Ramón Jiménez y camino Casa la Vega. En algunos de estos cruces de peatones, se optó por complementar la señalización inteligente de los cruces con la instalación de un semáforo que se pone en rojo cuando detecta la presencia de viandantes.

Los resultados son diferentes en función del lugar y si en la avenida Castilla y León se ha notado que se ha reducido la intensidad media de vehículos que pasan, también ha bajado la velocidad excesiva del 39,20% al 15,94%. En la avenida Esteban Sáez de Alvarado, que es uno de los puntos conflictivos porque ha habido atropellos de gravedad, se ha reducido en casi 15 puntos porcentuales el número de vehículos que pasan con una velocidad inadecuada.

Otras medidas de cara a mejorar la seguridad vial emprendidas en los últimos meses han estado destinadas a modificar las regulaciones semafóricas en glorietas con mucha intensidad de tráfico como Bilbao, Jorge Luis Borges y en la intersección entre la calle Vitoria y la avenida Constitución.

La eliminación del ámbar intermitente para vehículos en cruces de peatones, cuando está verde para los transeúntes, ha sido otra de las cuestiones que se ha abordado en distintos puntos de la ciudad. Esta frecuencia semafórica, con el ámbar activado para los coches, daba problemas en muchos lugares y ha sido posible eliminarlo al sustituir 45 reguladores de tráfico, que se han colocado nuevos al implantar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), explicaba el concejal de Tráfico.

De cara al futuro, está sobre la mesa mejorar la iluminación de una porción de las bandas longitudinales de los pasos de peatones, así como la ubicación de radares pedagógicos, de los que no multan, en algún otro punto conflictivo.