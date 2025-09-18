La reforma de la sede de la Policía Local se encarece en 200.000 euros, pero no se retrasará

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

La reforma de la sede de la Policía Local y Bomberos de Burgos se encarecerá en 200.000 euros tras la modificación del contrato aprobada por la Junta de Gobierno Local, cambio que, sin embargo, no afectará al plazo de ejecución previsto. Según indicaba al respecto la portavoz municipal, Andrea Ballesteros, el trámite solicitado por la adjudicataria de las obras se llevará a cabo sin la paralización temporal de los trabajos que suele conllevar de manera habitual.

No será así en este caso, tal y como se ha establecido desde el Ayuntamiento, pues la rehabilitación del edificio cuenta con fondos europeos y debe culminar antes de marzo de 2026 para poder percibirlos. La modificación en cuestión supone el 4% del total del coste, que ronda los 5,2 millones de euros.

Además, en la misma reunión se aprobaba la venta de dos parcelas vinculadas a los extintos consorcios mediante subasta pública. El dinero recabado se destinará a amortizar deuda municipal. Una de ellas está ubicada en el entorno de la antigua estación (parcela T-05) y la otra es la número 28 del polígono Villalonquéjar IV. Los importes de salida son 2,02 millones, en el primer caso, y el de la segunda, 538.754 euros. Ambos pueden ser mejorados al alza al tratarse de un proceso de venta por subasta.

Por otro lado, la portavoz anunciaba la adjudicación definitiva de la gestión de la casa de acogida para mujeres víctimas de violencia de género a la empresa Eulen Servicios Sociosanitarios y del suministro de cinco autobuses a la mercantil Solaris Bus Ibérica.

En otro orden de cosas, Ballesteros informaba de la ampliación del plazo de ejecución de otras dos obras de calado. En el caso de la que afecta al Castillo, los trabajos se ampliarán apenas dos semanas más de lo previsto y el fin pasa a fijarse el 29 de septiembre, mientras que la actuación en el tramo 4 del bulevar se prolongará hasta tres meses. El plazo culminará, por tanto, el 20 de diciembre, "con el objetivo de poder plantar los árboles previstos en la época más adecuada, que es entre octubre y noviembre", precisó la edil.

También se acordaba imponer una sanción de 239,29 euros a la UTE Jardines y Parques de Burgos por un "incumplimiento leve" de sus obligaciones al desbrozar una parcela de titularidad privada. Completaban el listado de asuntos a abordar la aprobación de varios pliegos, tales como el del servicio de conservación de instalaciones hidrosanitarias, aire acondicionado, depuración de piscinas, gasóleo, gas y climatización de las dependencias municipales, que en suma supera el millón de euros; el de suministro y colocación de cerramientos metálicos y barandillas metálicas en la ciudad, que consta de dos lotes por un importe total de 450.000 euros; y el de mantenimiento y conservación de las instalaciones de alarma de seguridad y de incendios del Ayuntamiento, con un presupuesto de 1.200.000 euros para tres años.