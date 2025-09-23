El gestor de la escuela municipal de música tendrá que comenzar el curso

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La continuidad de la Escuela Municipal de Música ‘Antonio de Cabezón’ protagonizaba ayer buena parte de la sesión plenaria matutina en el Ayuntamiento de Burgos, pero no fue hasta la tarde cuando una resolución judicial vino a poner blanco sobre negro las idas y venidas argumentales de los grupos municipales, que dedicaron buena parte de la sesión a debatir las propuestas de PSOE y de Vox, la primera fue aprobada por mayoría (PSOE+Vox) y la segunda por unanimidad (Vox+PSOE+PP).

Todos los grupos están de acuerdo en que esta situación debe solventarse lo antes posible y la resolución judicial, al menos, establece una continuidad en el servicio que pese a su interinidad sí debería permitir comenzar el curso. Podría demorarse prácticamente todo un curso escolar, pero el juez ha determinado que el servicio que se presta desde la escuela municipal de música de Burgos no puede quedar desatendido mientras se lanza y adjudica el nuevo concurso. Con las familias de los usuarios en plena protesta callejera y el asunto copando el protagonismo en el pleno municipal, la resolución judicial llega a tiempo de pacificar este conflicto. El equipo de Gobierno será comprensivo con la situación de la empresa, pero exigirá el inicio del curso. La solución para el comienzo de un nuevo curso académico está en manos del último adjudicatario del servicio, Pablo Abad S.L., quien se enteró en la tarde de ayer en una reunión con el equipo de Gobierno y la oposición del fallo judicial.

Así las cosas, todo apunta a que el inicio de las clases en la Escuela Municipal de Música se podría desbloquear el próximo lunes, cuando el Ayuntamiento y la empresa adjudicataria mantendrán una reunión para abordar la resolución del juez que desestima el recurso contencioso administrativo presentado por la empresa contra el acuerdo de continuidad del servicio decretado desde la Junta de Gobierno del Ayuntamiento el pasado mes de agosto. El juez requiere que se mantenga la prestación del servicio hasta la nueva adjudicación porque entiende que el interés público está por encima en este momento.

Un auto que llegó al Ayuntamiento momentos antes de que los ediles del equipo de Gobierno y de la oposición mantenían un encuentro con la empresa adjudicataria para que la música vuelva a sonar en las dependencias del antiguo Convento de las Bernardas. Aunque el representante de la empresa Pedro Abad SL y el equipo docente que asistió al encuentro no tenían constancia del mismo.

Desde el Ayuntamiento de Burgos anoche optaban por la prudencia y la calma. «Hemos dado un tiempo al adjudicatario para que conozca el auto, aborde la cuestión con su abogado y nos hemos emplazado el lunes para que traslade su postura deseando que se pueda iniciar el curso cuanto antes que es lo que todos queremos», señala al respecto la portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros.

De esta manera, esperan que el próximo lunes, si la empresa cumple el auto conocido el viernes, se pueda abordar el calendario de inicio de las clases. En caso de que no lo cumpla, el Consistorio tendría que forzar la continuidad del servicio mediante un requerimiento. Algo que no desean porque retrasaría más el inicio de las clases. El juez ha desestimado el recurso al acuerdo de cumplimiento del acuerdo de la junta de gobierno de agosto de continuar prestando el servicio hasta que se produzca la nueva adjudicación que está prevista en cuatro o cinco meses.

Desde el Ayuntamiento de Burgos creen que continuar con las clases tal y como ha determinado el juez es la mejor fórmula en avanzar en un nuevo contrato. El corte abrupto del funcionamiento podría ralentizar el inicio del curso al tener que buscar una alternativa y frenar la gestión del nuevo contrato para el que se dan un plazo de entre cuatro y cinco meses.