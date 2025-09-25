Benteler estrena la quinta estación de energía solar más grande de Castilla y León

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

En 10 hectáreas de terreno en el monte que se ubica tras las instalaciones de Benteler se distribuye una red de placas solares para producir 3.640 kilowatios y más de 5.738 Megawatios anuales. Es el consumo de más de 1.600 hogares generado a partir de la energía del sol que «garantiza el suministro de energía 100% renovable a la planta de Benteler en Burgos durante los próximos 15 años», remarcó el presidente del mercado europeo y director de operaciones de Benteler Automotive Modules, Ricardo García, durante la visita a las instalaciones.

Esta producción de energía permitirá a Benteler reducir sus emisiones contaminantes en 884 toneladas de CO2 al año y es un paso importante dentro de la estrategia de sostenibilidad de la compañía que persigue el objetivo de alcanzar cero emisiones netas en 2050 «combinando eficiencia de sus procesos productivos con la apuesta por las energías limpias».

Se trata de una de las cinco instalaciones de autoconsumo fotovoltáico más grandes de Castilla y León en este momento pero «la más avanzada tecnológicamente, es impecable técnicamente con tres megavatios de potencial nominal, con un trasnformador de cuatro megavatios, equipada con pinamómetros, varias células calibradas con el fin de tener la instalación perfectamente controlada y controlable», remarcó el socio director de la empresa burgalesa Abasol, Ismael Martín, que han construido la instalación. «Esta planta es un ejemplo de cómo la innovación tecnológica y la colaboración con mutinacionales contribuyen a posicionar a Burgos como un referente en energías renovables».

En esta aventura de transformar 10 hectáreas en un campo de placas solares que, como los girasoles, buscan el sol, donde se intercalarán campos de lavanda el próximo año y se han plantado 1.000 nuevos árboles, dentro de las técnicas de Agrivoltácia, Benteler ha apostado por la empresa local, como Abasol, pero también por el socio estratégico Green Yellow cuyo country manager en España, Nicolas Daunis, aseguró durante la inaguración de la instalación que «España es un mercado estratégico para nosotros por su enorme potencial en renovables con proyectos como este queremos contribuir al crecimiento industrial sostenible, apoyando a compañías líderes como Bentelere y generando un impacto positivo en la economía local».

Ayala denuncia el «estrangulamiento industrial» por falta de energía

La inauguración de la instalación fotovoltáica de autoconsumo de Benteler contó con la participación de la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, quien reconoció «la apuesta de Benteler por la sostenibilidad en Burgos, que refuerza el composmiso de la ciudad con la transición energética, impulsa la competitividad de nuestro tejido industrial y consolida a Burgos como un referente en innovación y desarrollo sostenible en un polígono, el de Villalonquéjar, que es un referente en la descarbonización de la energía».

En su intervención mostró su apoyo a la actitud de compañías como Benteler que «transforman retos en oportunidades». Iniciativas que corren peligro. «Mientras no tengamos solucionado el tema de la capacidad eléctrica no seremos capaces de desarbonizar al ritmo que es necesario». Señala que la situación actual no sólo es insifuciente para el desarrollo, por ejemplo, del Parque Tecnológico sino que «supone el estrangulamiento de proyectos industriales que tiene la ciudad donde algunas empresas han tenido que renunciar a ayudas europeas por no tener capacidad eléctrica suficiente». La alcaldesa de Burgos reivindicó la petición al Gobierno central para que incremente la capacidad eléctrica en la capital. «Necesitamos más capacidad eléctrica si queremos ser referentes en innovación y proyectos de descarbonización», señaló.