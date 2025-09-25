El PP traslada al área de Contratación los pliegos de la Escuela de Música para agilizar la gestión

Un momento de la concentración de las familias usuarias de la Escuela Municipal de Música en El Espolón de Burgos.TOMÁS ALONSO

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La Junta de Gobierno ha aprobado la encomienda de la gestión de la tramitación del contrato de los servicios de docencia y gestión de la Escuela Municipal de Música 'Antonio de Cabezón' al área de Contratación. Con esta decisión de sacar este expediente de la Gerencia de Cultura y Turismo en favor de otra sección municipal, se pretende dar agilidad a los pliegos que estaban en marcha y a la licitación, según la explicación que ha trasladado en rueda de prensa, la portavoz municipal y presidenta de la Gerencia de Cultura, Andrea Ballesteros.

La popular espera que sea inminente "en los próximos días" la aprobación de los pliegos que pongan en marcha el concurso público, porque si bien el asunto se ha llevado este jueves a la reunión semanal del equipo de Gobierno, la decisión ya se tomó hace prácticamente dos semanas. Según las explicaciones dadas, la Gerencia de Cultura y Turismo tiene en estos momentos varios contratos pendientes de gestionar, así como otros tantos convenios y también están inmersos en sacar adelante la Navidad que está "a la vuelta de la esquina". "Entendíamos que por la importancia que tiene todo el expediente se ha trasladado a Contratación para que un nuevo contrato de gestión pueda hacerse realidad cuanto antes", añadió.

Ballesteros señaló que ya cuentan con un estudio económico nuevo para valorar el servicio de gestión y docencia en el que se ha actualizado los costes de personal, según lo recogido en el X Convenio Colectivo de Enseñanza y Formación No Reglada que se va a tener en cuenta en el precio de licitación del contrato.

La concejala no se atreve a adelantar más sobre el procedimiento de licitación que tiene unos tiempos tasados para la presentación de las ofertas por parte de las empresas. Por tanto, no está claro cuando se podrá comenzar a trabajar de acuerdo a las condiciones de un nuevo contrato y bajo una nueva gestión o si esta llegará a mitad de este curso académico o ya de cara al siguiente.

Mientras se avanzan en estas gestiones administrativas, la Escuela de Música iniciará el nuevo curso el día 15 de octubre, tras acordar esta fecha en una reunión mantenida en la mañana del pasado martes, 23 de septiembre, con la concejala de Cultura, técnicos y grupos municipales. El encuentro fue continuación del mantenido el 19 de septiembre, al conocerse el auto que denegaba la medida cautelar de suspensión del contrato solicitada por el adjudicatario.

Por su parte, los docentes de la Escuela Municipal de Música celebran la recuperación de la actividad ordinaria, pero temen que esta solución, a priori transitoria, pueda servir para prolongar la situación de precariedad que llevan tiempo denunciando. Por ello, en un comunicado de prensa, manifiestan, "con firmeza y urgencia, la necesidad de que se licite de inmediato un nuevo pliego que dé respuesta a los graves problemas estructurales acumulados durante los últimos años".

Ante esta situación "insostenible", el profesorado exige que se incorporen al próximo pliego, aún por publicar, "una serie de mejoras imprescindibles para poder ejercer nuestra labor educativa con la calidad que merecen las cerca de 750 familias que confían en esta institución pública".

En concreto, reclaman la aplicación inmediata del X Convenio Colectivo de Enseñanza y Formación No Reglada, como base legal mínima de sus condiciones laborales, así como el incremento progresivo del 'plus pacto', con una subida anual de 0,50 € sobre el actual, "con carácter acumulativo y progresivo, de modo que quede consolidado en la retribución base al finalizar el contrato".