La Escuela Municipal de Música retomará las clases en octubre

La Escuela Municipal de Música ‘Antonio de Cabezón’ iniciará el nuevo curso el día 15 de octubre tras acordar esta fecha en una reunión mantenida esta misma mañana con la concejala de Cultura, Andrea Ballesteros, técnicos y grupos municipales.

El encuentro de esta mañana ha sido continuación del mantenido el pasado viernes, tras conocer el auto que denegaba la medida cautelar de suspensión del contrato solicitada por el adjudicatario.

La Gerencia Municipal de Cultura y Turismo ha venido realizando reuniones a lo largo de las últimas semanas para tratar de buscar una solución a la problemática generada y finalmente esta mañana se han fijado las líneas básicas del inicio del nuevo curso.

El calendario acordado, y cuya información se ampliará en los próximos días, determina que este jueves, 25 de septiembre, se publicarán las vacantes existentes. Posteriormente, el día 29, se abrirá el plazo para que los alumnos interesados puedan pedir cita presencial para la formalización de matrícula. A partir del 1 de octubre, este trámite podrá llevarse a cabo en la propia sede de la Escuela Municipal de Música, el antiguo Convento de Las Bernardas.

De forma paralela, y ya desde mañana, se actualizará la información en las páginas web del Ayuntamiento y de la propia escuela, mientras que a los estudiantes ya matriculados se les enviará toda la información a partir de este martes.

El Ayuntamiento de Burgos, que no ha cesado en su empeño de garantizar la prestación de este servicio para no perjudicar a más de 700 familias, primando el interés de los usuarios, continúa dando pasos en la nueva licitación para agilizar el proceso de contratación.

La decisión adoptada esta mañana ha sido valorada positivamente por los responsables municipales al afectar a un servicio educativo muy valorado por los ciudadanos y que permite garantizar la formación musical de centenares de niños y niñas.