El Ayuntamiento pide a la CHD ampliar la obra de captación de aguas en Villatoro

Las obras de captación de aguas del arroyo de Villatoro, que buscan solucionar el problema de la aparición de grietas y hundimientos de terreno en las viviendas y en la vía pública, están ejecutadas al 80%. Pero el Ayuntamiento de Burgos ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Duero ampliar las actuaciones aguas abajo del arroyo y espera obtener el permiso antes de que acabe la ventana de tiempo en la que se permiten las obras en cauces, que es el 1 de abril.

La Junta de Gobierno ha aprobado el segundo plan de seguridad y salud de estas actuaciones que hace referencia a ese incremento de los trabajos.

Por otro lado, entre los asuntos de urgencia se ha dado el visto bueno al pliego para contratar la renovación del pavimento del polideportivo Carlos Serna con un presupuesto base de licitación de 136.151 euros. Según ha indicado la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros, esta intervención es una más de las que se siguen en la línea de mantener las instalaciones deportivas de la capital. En pocos días, una vez aprobados los pliegos, se dará a conocer los detalles de la licitación para que las empresas puedan presentar sus ofertas.

Además, se ha adjudicado la redacción del Estudio de Detalle, del proyecto básico y del de ejecución del centro social para la Barriada San Juan Bautista. La empresa MBG será la encargada de desarrollar al detalle los planos durante los próximos seis meses. En este contrato va también la dirección facultativa de las obras, que prevé un tiempo de obras de 20 meses, una vez que se realice todos los trámites administrativos para sacar a concurso público la edificación de este centro.

Ballesteros informó también de la presentación de un proyecto al Servicio de Empleo de Castilla y León para la contratación de cuatro jóvenes menores de 30 años durante un año en el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Burgos.

De esta manera, la ciudad concurre a la subvención del programa Elpex con un gasto total de 189.986 euros vinculados a las cuatro contrataciones, de los cuales 116.127 euros los aportaría la Junta y otros 73.858 euros el Ayuntamiento. Dos contratos estarían destinados a titulados universitarios en el ámbito de la ingeniería civil y de la arquitectura técnica y otros dos a titulados de ciclos de Formación Profesional.

En otro de los puntos del orden del día de la Junta de Gobierno se ha conocido la adjudicación a la empresa Open Minds por 173.030 euros sobre un total de la licitación de 225.225 euros el contrato de servicio de consultoría para la creación y puesta en marcha de un Club de Producto de Burgos como Ciudad Creativa de la Gastronomía de la Unesco, financiado con fondos NG