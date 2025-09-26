Vox ve "casi imposible" un acuerdo sobre el presupuesto y califica la posición de Ayala de "inflexible"

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La ejecución del túnel de la calle Santander y la recuperación de la partida para la Cooperación al Desarrollo son las cuestiones que alejan a Vox de poder llegar a un acuerdo con el equipo de Gobierno de Cristina Ayala en relación con el presupuesto municipal para 2026. Y es que la oferta de estudiar una rebaja de impuestos, que ha realizado la alcaldesa a Fernando Martínez-Acitores e Ignacio Peña en la reunión mantenida esta mañana, parece que pesa menos en la balanza que aceptar proyectos con los que no comulgan desde el inicio.

"Va a ser de una grandísima dificultad llegar a un acuerdo", asegura Martínez-Acitores, que si bien ve positiva la rebaja fiscal, también considera importantes otros proyectos que para su grupo son más prioritarios que la transformación urbanística de la calle Santander. "Hemos hablado de la reforma integral del campo de fútbol de El Plantío, de Expo Burgos, de la parcela del antiguo Hospital General Yagüe, de una nueva concejalía de Familia, independiente de la Gerencia de Servicios Sociales, de otra de Captación de inversiones y de la rebaja del gasto político", enumeró el edil de la formación verde.

La "desconfianza" que sienten los cuatro concejales de Vox, que hace un año pertenecían al equipo de Gobierno, ha crecido en los últimos meses, como consecuencia del "cinismo" de los populares.

Con estas duras palabras, criticaba el portavoz de Vox desmanes que han vivido tras prestar su apoyo a dos modificaciones presupuestarias aprobadas este 2025. En este sentido, habló de "engaños a la cara" cuando acordaron sacar una partida para la redacción del proyecto de la calle Santander, a cambio de su apoyo a la incorporación de remanentes al presupuesto de 2025, y más tarde se encontraron con que se iba a contratar ese proyecto a través de otra partida reservada en el "pool de proyectos" que tienen los populares. "Van a una Junta de Gobierno y por razones de urgencia, en mitad de agosto, sin la mitad de concejales, sin dar rueda prensa, meten la partida y la aumentan. No es de recibo", manifestó el concejal de la formación verde, tras pasar por el despacho de Alcaldía.

Si se habla puramente del ofrecimiento de rebajar los impuestos a los burgaleses, una cuestión que es bandera de los de Vox, Martínez-Acitores tampoco estaba contento con la propuesta, ya que no está concretada. "Nosotros queremos bajar al tipo mínimo legal el Impuesto de Bienes Inmuebles, al 0,4, y ellos plantean algo intermedio entre su propuesta y la nuestra, pero nunca bajar al tipo mínimo", indicó el portavoz.

El planteamiento del PP, cuando se ofreció a rebajar el IBI para compensar la subida de la tasa de basuras, que no salió adelante con el voto en contra de PSOE y Vox, fue disminuir ese tipo de un 0,4568 al 0,4382%.