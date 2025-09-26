Ayala sugiere a Vox una rebaja fiscal en Burgos a cambio de su 'sí' al presupuesto de 2026

Un momento de la reunión entre los concejales del PP y de Vox, en el despacho de Alcaldía, para tratar sobre el presupuesto de 2026.TOMÁS ALONSO

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La negociación sobre el presupuesto municipal para 2026 sigue abierta y esta mañana la alcaldesa, Cristina Ayala, y el concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo, se han sentado con sus ex socios de Gobierno, los corporativos de Vox, buscando alguna sintonía.

Igual que sucediera hace unos días con el grupo municipal socialista, a quienes tentó con ejecutar el bulevar de la calle Vitoria, el equipo de Gobierno ha tomado la directa de intentar seducir a Fernando Martínez-Acitores e Ignacio Peña con bajar los impuestos a los burgaleses, una cuestión que es enseña de los de Abascal ya desde la campaña electoral.

Ayala explicó que el escenario ofrecido es trabajar en esa bajada de impuestos a cambio de aprobar las cuentas para el próximo ejercicio, pero, igual que les indicó a los socialistas, sin aceptar líneas rojas en el proyecto de ciudad que plantea el Partido Popular. "Para nosotros esta negociación era más complicada que la del PSOE, porque hemos sido equipo de Gobierno y la mayoría de las inversiones que estamos ejecutando ya fueron pactadas con ellos", precisaba la alcaldesa, que también repasó con los concejales de Vox el grado de cumplimiento de los acuerdos que han alcanzado estando dentro del bipartito, pero también en este 2025, en las aprobaciones de dos modificaciones de crédito.

Durante la reunión, los ediles de Vox, ya manifestaron a la regidora municipal que veían complicado un nuevo acuerdo porque las cuentas de 2026 van a ampliar la partida para Cooperación al Desarrollo, que se redujo en 2024 por ese acuerdo entre las formaciones azul y verde. Además, otra brecha está en el túnel de la calle Santander, un proyecto que los de Acitores no están dispuestos a avalar con sus votos. "No nos restéis iniciativas que queremos hacer en la ciudad, vamos a ir en positivos, porque no conozco ningún caso en el que hacer cosas perjudique a un barrio de la ciudad", argumentaba Ayala, en su comparecencia ante los medios de comunicación.