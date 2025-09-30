Naf Naf cierra en Burgos tras menos de dos años en la avenida del Cid

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La tienda Naf Naf de Burgos ha bajado ya la persiana menos de dos años después de su apertura. El cierre del establecimiento, situado en el número 14 de la avenida del Cid, forma parte del proceso de liquidación de la filial española de la histórica marca francesa, que ha puesto en marcha un concurso de acreedores tras la quiebra de su matriz.

La clausura de la tienda supone el final de una etapa muy breve para una enseña que había apostado por el centro de la capital burgalesa en noviembre de 2023, en pleno proceso de expansión y se enmarca en un contexto delicado para las grandes cadenas de moda en España, un sector que arrastra la caída del consumo, la presión de los precios bajos en plataformas online, el aumento de costes de alquileres y logística, y la incertidumbre económica.

En el caso particular de esta tienda de Naf Naf en Burgos, su emplazamiento céntrico en una zona comercial ha permitido que haya relevo y próximamente está prevista la apertura de otro comercio. De hecho, en el escaparate aparece un cartel que informa de una próxima apertura en el mes de octubre.

En Burgos, la desaparición de Naf Naf se suma a un goteo de cierres que en los últimos años ha vaciado locales emblemáticos en pleno centro. El caso de H&M, que bajó la persiana en la plaza de Santo Domingo en enero de 2022, fue uno de los primeros síntomas. Después le siguió Benetton, que anunció que abandonaba su tienda en la plaza del Cid en febrero de este mismo año. En ese local se instalará próximamente Popeyes, una cadena de comida rápida estadounidense, lo que refleja el cambio de rumbo en el uso de los principales espacios comerciales de la ciudad.

Una tienda con vida breve en la avenida del Cid

La tienda de Naf Naf en Burgos abrió sus puertas en noviembre de 2023 con un formato de 120 metros cuadrados y un diseño adaptado al nuevo concepto de la enseña. Su llegada formaba parte de una estrategia de expansión que también incluía aperturas en Madrid, Bilbao, Santiago y Vigo.

Se decidió ubicarla en la avenida del Cid, una de las arterias comerciales más dinámicas de Burgos, con locales de referencia en moda y complementos. Allí conviven enseñas como Cortefiel o Flying Tiger, cadenas que aportan visibilidad y atraen flujo de clientes en un espacio donde conviven tiendas de marca y comercios locales.

La propuesta de Naf Naf se centraba en la moda femenina urbana y asequible, con un público objetivo claramente definido: mujeres jóvenes y de mediana edad, entre 20 y 40 años. Su catálogo abarcaba desde vestidos de temporada hasta pantalones, blusas y accesorios, todo con un aire juvenil, colorido y versátil. La enseña, nacida en Francia en 1973, había alcanzado gran notoriedad en los años ochenta y noventa gracias a ese estilo desenfadado que la convirtió en un símbolo del prêt-à-porter asequible en Europa.

El aterrizaje en Burgos pretendía reforzar esa imagen y consolidar la presencia de la marca en Castilla y León. Sin embargo, apenas veinte meses después de su apertura, la tienda se despide definitivamente como consecuencia de la liquidación de la filial ibérica.

El golpe para Naf Naf en España

El cierre de la tienda de Burgos forma parte del repliegue global de Naf Naf en la Península, ya que la filial española, con sede en Girona, entra en liquidación tras la quiebra de la matriz francesa. El proceso supondrá el cierre de ocho establecimientos en España y Portugal y la desaparición de los 55 corners que mantenía en El Corte Inglés. También desaparecerá la tienda online, que estos días liquida stock con descuentos de hasta el 60%.

El director de la filial española, Carlos Pérez, explicaba en declaraciones al medio especializado Fashion Network que “durante más de treinta años, Naf Naf ha estado presente en el mercado español, llegando a convertirse en una marca referente del sector”. Según subrayó, el negocio en España no presentaba dificultades, e incluso había crecido en facturación y puntos de venta entre 2021 y 2024. Sin embargo, la quiebra de la matriz cortó el suministro de producto, “lo que hizo inviable continuar”.

La liquidación supondrá la pérdida de 95 empleos en España, treinta de ellos vinculados a oficinas y almacenes en Cornellá de Terri (Girona). Un final amargo para una compañía que llegó a operar con más de 800 puntos de venta en el país durante su etapa de mayor bonanza, entre 2013 y 2014.

El panorama comercial en Burgos: cierres y transformaciones

El cierre de Naf Naf se produce en un momento de transformación del comercio burgalés que coincide con la salida de grandes cadenas de moda como H&M o Benetton y al que se han sumado también cierres de negocios locales de larga tradición. Es el caso de Calzados José Ruiz, con más de 107 años de historia, o de la boutique Tilbury en la calle Santander. También tiendas como Varon o Zoco Moda en la plaza de España, entre otros, han cerrado sus puertas.

La presidenta de la Asociación de Comerciantes Centro Burgos, Patricia Gil, señalaba hace unos meses algunas de las causas de este fenómeno, entre ellas que “no hay relevo generacional, los alquileres en el casco histórico son bastante caros y hay dificultad para encontrar personal cualificado que se adapte a nuestro horario”. Desde Gamonal, Borja García, gerente de la Asociación Zona G, añadía que la falta de aparcamiento en las zonas peatonalizadas, que desincentiva nuevas aperturas.

La transformación no se limita al textil, ya que algunos de los locales que antes ocupaban grandes cadenas de moda están siendo ocupados por negocios de hostelería o perfumerías, como ocurrió en la plaza de Santo Domingo tras la salida de H&M, donde se instaló la cadena Primor y en la plaza del Cid, donde Benetton anunció su adiós, abrirá próximamente Popeyes. Hace unos años el local que ocupaba la Librería Hijos de Santiago Rodríguez se convirtió en una franquicia de la cadena Taco Bell.

Nuevos modelos: del centro a Gamonal y a los centros comerciales

La desaparición de Naf Naf en Burgos contrasta con la llegada de otras enseñas que sí han apostado por la capital burgalesa en los últimos años, aunque con un modelo diferente. En agosto de 2023, Pepco, conocida como el “Primark polaco”, abrió una de sus tiendas de gran formato en el número 198 de la calle Vitoria, en pleno barrio de Gamonal. Este desembarco se produjo como parte de su expansión en España, con un concepto que combina moda, complementos, hogar y alimentación a precios bajos.

Pepco representa uno de los pocos ejemplos recientes de cadenas internacionales que se han instalado en Burgos a pie de calle. La mayor parte de las nuevas aperturas se concentran en grandes centros comerciales, como el Camino de la Plata o el Parque Burgos, lo que refuerza la tendencia de trasladar el consumo hacia espacios cerrados con gran afluencia y aparcamiento, en detrimento de las calles comerciales del centro.

Burgos pierde escaparates de moda internacional

El cierre de Naf Naf en la avenida del Cid es un símbolo más del cambio que atraviesa el comercio en Burgos desplazando a las grandes cadenas de moda internacional, que durante años ocuparon locales emblemáticos en el centro y que han apostado por reducir su presencia a pie de calle en favor del comercio online o trasladándose a centros comerciales. Mientras, los locales que dejan libres acogen nuevos sectores, desde la restauración rápida hasta perfumerías. Eso en el mejor de los casos, porque en en las zonas comerciales del centro y Gamonal, especialmente, quedan muchos locales vacíos tras el cierre del comercio.