Los operarios trabajan en la construcción del muro que rodeará el solar donde se encontraba el antiguo Mercado Norte.TOMÁS ALONSO

«Cada vez vemos más lejos la ejecución del nuevo Mercado Norte». Así lo aseguró el portavoz del grupo municipal de Vox, Fernando Martínez- Acitores. Después de recordar que «el Gobierno de España no va a aportar ni un solo euro para su financiación y que se llevará a cabo con dinero del Ayuntamiento, la Junta y la Diputación Provincial», el concejal de Vox apuntó que «tal y como está el proyecto diseñado, el espacio será más un edifico administrativo con una parte comercial que un verdadero mercado del siglo XXI».

Para el edil, el proyecto es «un parche y una iniciativa poco ambiciosa para comerciantes y usuarios» y propuso a equipo de Gobierno y PSOE a sentarse a hablar para «repensar el proyecto del mercado».

Un proyecto que la formación considera «sobredimensionado». Y es que, tal y como señaló Martínez- Acitores «que un proyecto sea ambicioso no implica que sea de grandes dimensiones, lo que debe estar es bien planteado para dar respuesta a comerciantes y clientes».

El edil calificó al PSOE de «hipócrita» por «prometer una partida económica de 2,4 millones de euros del Gobierno central que finalmente no se va a conceder» para el que «iba a ser el proyecto estrella de su mandato» y se pregunta «de dónde va a salir ese dinero que ahora no pone el Gobierno de Sánchez».

Para Martínez- Acitores es «muy complicado que la iniciativa privada invierta en un proyecto de estas características en el que no va a ver ningún tipo de rentabilidad» y volvió a proponer «estudiar de nuevo el proyecto para crear un espacio acorde y ambicioso».