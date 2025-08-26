El PP acelera con el túnel sin certeza de poder empezar la obra en este mandato

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El PP pisa el acelerador en su particular carrera por transformar el centro de la ciudad y materializar Xpande, iniciativa que incluye la peatonalización de la calle Santander, la construcción del nuevo Mercado Norte y la remodelación del Monasterio de San Juan. La licitación del contrato de redacción del proyecto más novedoso del conjunto: el túnel que absorberá el tráfico de norte a sur de la ciudad supone, de hecho, el pistoletazo de salida de un tránsito que, no obstante, se presume largo, sin esbozo siquiera de la meta en el horizonte.

Y es que el equipo de Gobierno asume que casi seguro las obras de esta controvertida infraestructura -que ya cosechaba el rechazo del PSOE y las dudas de Vox- no podrán comenzar en el presente mandato. Las cuentas del vicealcalde y concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, apuntan a 2027, en el mejor de los casos. Tras la oportuna publicación de los pliegos en la Plataforma de Contratación del Sector Público, las empresas interesadas en asumir la elaboración del diseño y, posteriormente, la dirección de los trabajos, tendrán hasta el 29 de septiembre para presentar ofertas. El importe marcado por el Ayuntamiento de Burgos como presupuesto base supera levemente los 2 millones, es decir, un 11% del importe total estimado de la actuación, tal y como precisaba el Manso en respuesta a Vox, cuyo portavoz se preguntaba de dónde había salido tal cantidad. Según sus cálculos, la obra del túnel (14 millones de euros) y la urbanización (4 millones) suman un total de 18 millones, cuyo 11% se corresponde con el citado presupuesto de la redacción del proyecto (con catas arqueológicas incluidas), dirección facultativa y estudio de seguridad y salud. Una "cuenta sencilla" que, a su juicio, el portavoz de la formación de Santiago Abascal en el Ayuntamiento de Burgos debiera conocer, dado el tiempo que lleva como corporativo municipal.

Además, el edil aclaró que este montante no se pagará en su totalidad de inmediato, sino que se repartirá en las correspondientes anualidades hasta el año 2028. El primer pago, este año, "será una parte mínima" para el diseño, cuyo plazo de ejecución es de siete meses a partir de la adjudicación. "Es decir, como mucho, en 2026 pagaremos en torno el 30% de ese total, pues normalmente la dirección de obra se lleva el 70% y eso no se pagará hasta que no se lleve a cabo la misma", aclaraba.

Manso también destacaba que los pliegos, que pueden consultarse de manera pública en la citada plataforma, incluyen una condición suspensiva que determina que si en los estudios previos del terreno surgiera algún problema que impidiera la realización de la obra, el contrato podría rescindirse sin coste alguno.

Preguntado específicamente por el cronograma que maneja el equipo de Gobierno, el vicealcalde indicó que a los siete meses de elaboración del contrato a concurso habrá que sumar el periodo posterior que requieran los distintos servicios para emitir los informes pertinentes al respecto del documento entregado. "No será poco tiempo, pues se tienen que preocupar áreas como Movilidad, Tráfico o Aguas, pues hay que tener en cuenta que el túnel obligará a modificar las redes de abastecimiento y saneamiento de la zona", señalaba, para añadir que los redactores incluirán los cambios propuestos y el texto volverá de nuevo a revisarse. La duración de esta fase dependerá del volumen de trabajo de los técnicos encargados.

Tras culminar el documento, tocará hacer los pliegos para licitar la ejecución de la obra, que dada la cuantía económica, tendrá que publicarse en el Boletín Oficial de la Unión Europea, lo que implicará un plazo de "unos cuatro meses". "Si sumamos nos ponemos cerca del final del mandato, somos conscientes de ello y aunque hemos ido dando los pasos a la mayor velocidad posible, la actuación es complicada", reconocía el responsable de Urbanismo, que, no obstante, restaba importancia al calendario, convencido de que el PP ganará las próximas elecciones municipales y podrán culminar el proyecto.

Aprovechaba Manso las referencias al túnel de la calle Santander para arremeter contra las críticas del portavoz de Vox, Fernando Martínez-Acitores, que tildaba al equipo de Gobierno de "trileros" por la gestión de los trámites en marcha. Tras considerar que los adjetivos utilizados "no son de recibo" y aseverar que en "ningún momento" se ha mentido ni ocultado los avances en este ámbito, así como las intenciones, pues "en el presupuesto existe una partida para redacción de proyectos que es la que se va a utilizar", el concejal 'popular' instó con vehemencia a la formación verde a posicionarse públicamente: "Eso de un pasito para adelante y un pasito para atrás no sirve cuando estamos jugándonos el diseño del centro de nuestra ciudad".

En la misma línea, el edil manifestaba su sorpresa por la sugerencia de Vox de hacer un referéndum sobre el túnel de la calle Santander "como si fueran los círculos de Podemos". "Ya veo que están virando hacia el PSOE, últimamente votan todo de forma conjunta y al final del mandato van a ser hermanos de sangre, probablemente", añadía con sorna.

Pese a todo, Manso quiso dar una de cal y otra de arena, al tender la mano a los de Abascal para que recapaciten y se sumen a Xpande, "el proyecto de transformación urbana más importante de los últimos años de la ciudad, comparable en importancia con el Museo de la Evolución Humana", afirmaba, para opinar que "lo peor que le puede pasar a Vox es llegar a las próximas elecciones con nosotros tirando adelante con esta iniciativa y ellos no participando". "Hace menos frío yendo juntos que yendo separados", apostillaba.