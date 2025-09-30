Programas de empleo. Sembrando un nuevo futuro

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Entre aperos de jardinería, plantas, y abonos se han movido en los últimos seis meses ocho de los 16 participantes del programa mixto de empleo Coleverde II que realiza el Ayuntamiento de Burgos con financiación de la Junta de Castilla y León. Con la finalización del primer tramo del curso y la incorporación de otros ocho beneficiarios del programa, la concejal de Servicios Sociales, Mila del Campo han mantenido un encuentro con los cinco hombres y tres mujeres que finalizan su formación. «Se trata de dar una capacitación profesional a personas en riesgo de exclusión social o con dificultades de empleabilidad para intentar reengancharse en el mercado laboral con una capacitación», señaló la concejal de Servicios Sociales.

Junto al curso de jardinería también se llevan a cabo formaciones de competencias profesionales en materiales de albañilería, la pintura y la costura. Pero son iniciativas que buscan algo más que nuevas competencias técnicas de una labor profesional. «Este aprendizaje va más allá de lo profesional, también se les dota de otras habilidades como el trabajo en equipo, saber hacer un currículo... Son personas en una situación de dificultad, los hay que prácticamente no salen de casa o afrontan otras dificultades», recuerda Del Campo.

La cita se ha dado en el que ha sido su lugar de trabajo y formación desde el mes de abril. En el Vivero Municipal de Fuentes Blancas donde han realizado parte de su formación. También han desarrollado actividad de jardinería en el colegio Isabel de Basilea y acciones de mantenimiento en los espacios verdes de colegio y jardines. El curso se replicará desde octubre otros seis meses con otras ocho personas diferentes y se centrará en la poda del otoño en los espacios verdes.

En el ámbito forestal se ofrece formación necesaria «hoy mismo el tema de reforestación es muy demandado y esta formación les viene muy bien pero también adquieren los conocimientos para desarrollar labores de ornamentación floral, jardinería y viverismo, manejo de maquinarias o desbrozadoras para poder desempeñar ese trabajo», remarca Del Campo.

En concreto el curso se han realización actividades de viverismo (reproducción de planta ornamental que se utilizan en los jardines municipales, producción de plantas hortícolas y mantenimiento del vivero municipal), jardinería (mejora e instalación de los espacios verdes en colegios municipales, actuaciones en el Centro de Biodiversidad, rehabilitación y mejora del aula de salud de Fuentes Blancas, sistema de drenaje de agua en los Huertos de Ocio de Fuente Bermeja y mantenimiento del espacio medioambiental de La Parrala), floristería (tratamiento de plantas de interior de los Centros Cívicos y Feria de las Flores).