Policía Local refuerza el control de patinetes eléctricos, tras registrar 134 infracciones este año

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La acumulación de colisiones entre patinetes y vehículos, con dos personas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) como consecuencia de los últimos siniestros ocurridos en la ciudad, las 134 sanciones registradas en la conducción de Vehículos de Movilidad Personal (VMP) en lo que va de año y cierta "alarma ciudadana" han llevado a la Policía Local a emprender una campaña específica de vigilancia del uso de este medio de transporte.

Existe "preocupación" por el uso inadecuado de los patinetes eléctricos, según ha reconocido el Mayor de Policía Local, Félix Ángel García, que junto al concejal de Seguridad Ciudadana, Ángel Manzanedo, han presentado las actuaciones en materia de vialidad realizadas en lo que va de año. En unos 15 días se arrancará esa vigilancia más exhaustiva hacia quienes utilizan los VMP para moverse por la ciudad, como ya le han comunicado a la alcaldesa, Cristina Ayala, porque consideran que hay que atajar ciertos comportamientos.

Las infracciones más detectadas al moverse con patinete eléctrico están relacionadas con circular a una velocidad inadecuada, hacerlo por aceras o zonas peatonales y llevar a más de una persona montada. Además, los agentes expresan su inquietud porque se han detectado menores, incluso por debajo de los 14 años, conduciendo patinetes eléctricos, muchos de dos en dos.

En la vigilancia que se hace en las entradas y salidas a colegios, se actúa de media tres veces por semana, la Policía Local ha sorprendido a muchos padres llevando a sus hijos menores montados ambos en patinete eléctrico, y circulando por acera, lo que representa dos motivos de sanción.

En 32 ocasiones a lo largo de este año, los agentes retiraron el patinete a sus conductores porque superaban los límites técnicos, es decir, que habían sido manipulados para superar los 25 kilómetros por hora, que es el tope permitido para este tipo de vehículos, que apenas necesitan el permiso de circulación y un seguro para moverse por las ciudades. "Cuando se modifica el tope de velocidad, eso ya no es un vehículo de movilidad personal, es otro vehículo, ni siquiera podría circular por la vía pública", explica García, que precisa "es una gran preocupación ahora mismo y la labor que estamos realizando estos últimos seis meses está incrementando, yo creo que está teniendo sus frutos, pero todavía nos queda trabajo por hacer".

En el caso de que quienes llevan el patinete son menores de edad, también se retira y se llama a sus padres para que vayan a buscar el vehículo al día siguiente por las instalaciones de Policía Local, con la consiguiente multa económica por ese traslado, igual que ocurre cuando la grúa se lleva un turismo.