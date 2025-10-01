Vox reprocha a Ayala que no "venda" las excelencias del agua de Burgos para atraer inversiones

El concejal de Vox, Fernando Martínez-Acitores, cuando fue presidente de la Sociedad de Aguas en una visita a las obras de las nuevas canalizaciones.ECB

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El grupo municipal de Vox reprocha al equipo de Gobierno del Partido Popular que no promocione la excelencia del agua de Burgos para atraer inversiones a los polígonos industriales de la ciudad. En una rueda de prensa, el portavoz de la formación, Fernando Martínez-Acitores, ha destacado los logros conseguidos por la Sociedad de Aguas, en forma de premios y de fondos europeos asignados a acciones de digitalización del ciclo del agua para hacer "crítica constructiva".

El concejal considera que cuando la alcaldesa, Cristina Ayala, habla de que los ejes de Burgos son la industria y la cultura, debería incluir como tercero el agua, que como repite como un mantra Martínez-Acitores, desde que fue presidente de la sociedad municipal, "es la mejor de España". Desde su punto de vista, esta calidad es la razón por la que muchas empresas se han instalado en la capital y, entre ellas, destaca a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. "Estamos al nivel del Canal de Isabel II de Global Omnium, de Valencia, y el equipo de gobierno no lo está poniendo en valor o explotando comercialmente", opinó.

Así, añadió, que el sector empresarial de la ciudad "nos está diciendo" que podría haber posibilidades de inversión utilizando y fomentando esa idea de que "tenemos la mejor agua de España y muy bien gestionada".

Destacó, el que fuera presidente de Aguas de Burgos, durante su etapa como vicealcalde de la ciudad, que los consejos de administración, que han pasado a celebrarse quincenalmente para poder sacar licitaciones de proyectos y obras (muchos de ellos con fondos europeos), "son una gozada". En este sentido, asegura que hasta el grupo municipal socialista, que en otros asuntos confronta con el Gobierno, en este caso "se abstiene en todos los puntos" que es una forma de no oponerse al ritmo de trabajo y gestión. "El que siempre vota a favor en Vox", manifestó, porque "se está avanzando".

Martínez-Acitores realiza un llamamiento al equipo de Gobierno a "vender" el potencial del agua de Burgos y se preguntaba que no harían en el País Vasco, para comunicar esta riqueza. Para el edil se debería contar este atractivo en el plan de industria porque considera que se podría estar perdiendo una oportunidad de crecimiento de la ciudad. "Se están concediendo premios y fondos europeos con los Pertes", añadió, a la vez que insistió en que Aguas de Burgos es el buque insignia de la ciudad.

Sobre la tasa del agua que se subió un 9,5 en el ejercicio de 2024, aunque actualmente está congelada, considera que es el equipo de Gobierno el que debe tomar la decisión de bajarla.