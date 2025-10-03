Captura de un vídeo tomado la noche del 1 de octubre en el que se ve a tres ratas en la FloraECB

Los hosteleros del centro de Burgos han denunciado en los últimos días la presencia creciente de ratas en diferentes calles de la ciudad, una situación que consideran insostenible y que afecta a la actividad de sus negocios. A través de grabaciones realizadas durante la noche, los profesionales han mostrado imágenes de los roedores moviéndose por soportales y zonas de tránsito, lo que ha generado preocupación tanto en el sector hostelero como entre los clientes.

Ante estas quejas, el Ayuntamiento de Burgos ha activado a los servicios de control de plagas para intervenir de manera urgente. Según la información remitida desde el área de Sanidad, los técnicos han constatado que los animales proceden de un local privado tapiado que presenta agujeros y deficiencias en su cerramiento. Aunque la obligación de mantener en condiciones higiénicas dicho inmueble corresponde a sus propietarios, el Consistorio ha intervenido para contener la situación.

Los operarios acudieron la misma mañana en la que se recibieron los avisos y actuaron inicialmente en el exterior del inmueble. Posteriormente, se localizó a los propietarios para que facilitaran el acceso, con el fin de poder aplicar tratamientos también en el interior. Desde Sanidad se ha confirmado que se volverá a actuar en el lugar, una vez autorizada la entrada, con el objetivo de erradicar el foco de infestación.

Por el momento, los equipos de control de plagas han colocado veneno en los puntos de salida detectados la noche anterior, reforzando así la intervención en la vía pública. No obstante, los responsables municipales recuerdan que no es posible aplicar productos de este tipo en cualquier zona de la calle, ya que deben usarse únicamente en lugares controlados para evitar riesgos.

El Ayuntamiento insiste en que se hará un seguimiento continuado de la incidencia y que se mantendrá la coordinación con los propietarios del inmueble para garantizar que se adoptan las medidas necesarias. Por su parte, los hosteleros consideran que el problema requiere una solución inmediata y advierten de que, si no se avanza en el control de la plaga, se verán obligados a trasladar sus quejas a la opinión pública.