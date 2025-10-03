Ayuntamiento de Burgos y Logicyl firman el convenio para financiar el tren logístico a Valencia

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«Reducir el tráfico rodado, impulsar la intermodalidad del transporte y mejorar la sostenibilidad». Ese es el objetivo del convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Burgos y Logística Multimodal Castilla y León, dotado con 600.000 euros.

El convenio, que tendrá una duración de seis meses- o en su defecto hasta que se consuma la partida presupuestada-, ha permitido implementar un tren multicliente desde Burgos hasta el Puerto de Valencia para llevar y traer mercancía, reducir costes y ampliar la logística burgalesa.

«Hace un año que arrancamos con conversaciones sobre esta iniciativa que quiere impulsar el transporte en tren para las empresas burgalesas», señaló la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, tras la firma del convenio. «Burgos es una ciudad netamente industrial y además del trabajo en el sector, desde el Ayuntamiento queremos también apoyar la logística».

De esta manera, el Consistorio burgalés se convierte en el primer Ayuntamiento que «destina una partida presupuestaria para impulsar y mejorar la logística de su ciudad», señaló la alcaldesa, que no quiso dejar de reclamar «la puesta en marcha del Tren Directo Madrid-Aranda-Burgos para las mercancías». «La provincia lo necesita porque Burgos es una potencia industria fabricando y aspira a ser también una potencia logística».

El compromiso inicial es que cada semana se movilicen dos trenes Burgos- Valencia y Valencia- Burgos. El primero salía el pasado mes de julio y durante seis meses esta iniciativa se convertirá «en una prueba piloto» que «permitirá darle visibilidad» y que «otras empresas y fabricantes apuesten por ella y este tipo de transporte se extienda entre la industria burgalesa».

En este mismo sentido se expresó Juan Carlos Martín, director del Centro de Transportes de Burgos y de Logística Multimodal Castilla y León. «Este convenio nos permite apoyar a las empresas burgalesas y sus flujos logísticos para potenciar la industria local».

Y es que «la importación y la exportación son claves para el sector y para el crecimiento de la industria de la provincia burgalesa», apuntó, al tiempo que recordó que «la intermodalidad ayuda a la sostenibilidad en el transporte».

Así las cosas, durante estos meses «veremos el interés por este tren y estudiaremos la posibilidad de ampliar las rutas de dos a tres semanales a través de un crecimiento sostenido», avanzó Martín.

Por el momento, el balance de estos dos meses de funcionamiento es positivo, si bien es cierto que «ha funcionado mejor el tren Valencia- Burgos que al revés», apuntó la alcaldesa de la ciudad. En este sentido, señaló que «pensábamos que sería al contrario por el importante peso exportador de la provincia burgalesa».

Ahora «es momento de lograr un balanceo entre la importación y la exportación porque para que sea rentable, el tren tiene que regresar de Valencia lleno», añadió Martín. Y es que «el objetivo es que esta modalidad de transporte se afiance entre las empresas burgalesas para que se convierta en algo estable en el tiempo».