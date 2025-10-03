De la Rosa asume que la reforma integral de El Plantío es un «proyecto de ciudad»

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El portavoz municipal socialista, Daniel de la Rosa, espera que la alcaldesa, Cristina Ayala, alcance un «buen acuerdo» con la directiva del Burgos CF de cara a lograr la reforma integral del campo de fútbol de El Plantío. «Tenemos que ser responsables, pero ambiciosos», asegura el concejal, que considera que la propuesta del Burgos CF está planteada en los «términos justos».

De acuerdo a lo que ha contado el concejal, la entidad asumirá el 60% de un coste de inversión que redondea hasta los 50 millones de euros y, por tanto, desde su punto de vista el Ayuntamiento de Burgos, que mantendría la titularidad municipal del campo, debería aportar un 40% (20 millones de euros).

De la Rosa transmite a la opinión pública que el fútbol es un referente deportivo, social y económico de primer orden para la ciudad y añade que el Burgos CF no puede crecer si no lo hace El Plantío. «Parece mucho dinero, pero no podemos olvidar que la señora alcaldesa y su concejal de Urbanismo están obsesionados en hacer un túnel que nadie quiere en la calle Santander por 30 millones de euros», sostiene.

A este respecto, desde el grupo municipal socialista son partidarios de que «se tire a la basura la ocurrencia del túnel» para centrarse en sacar adelante el Mercado Norte y la transformación de El Plantío, como dos proyectos de ciudad. Según argumentó, «no puede ser que no nos entendamos entre el Burgos Club de Fútbol y la ciudad (por el Ayuntamiento) porque este sí lo podemos denominar un proyecto de ciudad».

Para el portavoz del PSOE, otro argumento, además del de desechar la obra de la calle Santander, es que el Ayuntamiento de Burgos tiene liquidez suficiente para afrontar esta intervención, porque se quedan en remanentes hasta «70 millones de euros de inversiones no ejecutadas».

Además, dejó como sugerencia, en una rueda de prensa, para valorar la comisión de los fondos europeos, que si es necesario hacer un campo de fútbol provisional mientras se desarrollan las obras en El Plantío, este podría ubicarse en el campo A de Pallafría. De esta manera, la instalación no sería provisional y podría utilizarse en el futuro por los equipos de base que juegan al fútbol en la ciudad.

Por último, De la Rosa ha puesto el ejemplo de la ciudad de Vigo, donde Ayuntamiento y Diputación están sufragando el coste de remodelar el campo de fútbol de Balaidos «porque se entiende como una dotación fundamental para la proyección de la ciudad».