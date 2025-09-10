El PSOE alerta de que «el túnel de la calle Santander afectaría a viviendas y comercios» y «se tendrían que monitorizar» durante la obra

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«Un capricho con riesgos innecesarios». Así ha calificado el concejal del PSOE, Daniel Garabito, el proyecto del túnel de la calle Santander del Partido Popular. Un proyecto del que «tras estudiar los pliegos a fondo» suscita «muchas dudas» a la formación

La primera de ellas tiene que ver con la necesidad de modificar el Plan General de Ordenación Urbana. «Seguimos en una nebulosa en este sentido», señala el edil, quien apunta que si bien el pliego «recoge la peatonalización del pasaje de Radio Popular, un informe del gerente de Urbanismo ya ha señalado que no se puede llevar a cabo dicha peatonalización sin modificar el PGOU». «También tenemos dudas de que no sea necesario modificar el PGOU para realizar el propio túnel de la calle Santander», añadió.

Pero si algo genera dudas a los socialistas es la seguridad del proyecto. «El pliego de condiciones señala que el ancho mínimo de la vía que vaya por el túnel debe ser de siete metros y medio y en sus zonas más estrechas la calle Santander tiene entre nueve y nueve metros y medios».

«Si a los lados de la vía hay que desarrollar los trabajos de contención del terreno, apenas hay margen de maniobra y los trabajos se tendrían que realizar en el límite de la propiedad privada, debajo de las propias viviendas y comercios», avanzó Garabito.

Así, el concejal afirmó que «habrá afección tanto en viviendas, como oficinas y negocios», pero «no sabemos por cuanto tiempo: si serán horas, días o semanas». Esto supone que «no se podrá acceder de ninguna forma a estos espacios durante un periodo de tiempo concreto».

De hecho, tal y como señaló Garabito, los pliegos señalan que «sería necesario monitorizar los edificios colindantes porque es susceptible de generar riesgos en el entorno mientras se desarrolla la obra». Unos riesgos que desde el PSOE consideran «innecesarios» porque «esta obra es un mero capricho de la alcaldesa y del vicealcalde», que «no ha pedido nadie» y que «promueve un gobierno en minoría».

También genera dudas a los socialistas la intervención a desarrollar para solventar los cauces que pasan por debajo de la vía. «Manso asegura que hay varias opciones, pero de nuevo creemos que son riesgos que no es necesario correr porque no es necesario meternos en este berenjenal».

Honorarios y plazos

A mayores, Garabito se mostró preocupado porque el equipo de Gobierno «solo haya dado de plazo el mínimo legal para que los equipos interesados presenten sus propuestas para una obra de esta envergadura».

El plazo es de algo más de un mes, lo que para el socialista supone que «ocho de cada diez estudios candidatos no puedan presentar un proyecto en condiciones por falta de tiempo».

«Es incomprensible que se pida un anteproyecto para que todo quede lo mejor especificado y explicado posible antes del proyecto, pero solo se dé un mes para hacerlo y más en un momento de intenso trabajo para los estudios», criticó

Para Garabito, esta decisión de poner el mínimo plazo «es completamente política» y cree que responde a «una necesidad del PP de que los ciudadanos vean a alguien haciendo algo en la calle Santander antes de las elecciones municipales».

Además, el PSOE también ha puesto en duda «los elevados honorarios que recoge el pliego para los técnicos que desarrollen el proyecto» y que asciende a dos millones de euros. «Es una cifra muy elevada para un proyecto de 20 millones de euros», la misma cuantía que «supone el Mercado Norte y cuyos honorarios son menos de la mitad».