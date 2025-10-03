El equipo de Gobierno decidirá su postura sobre la remodelación de El Plantío antes del 15 de octubre

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

El 15 de octubre. Ayuntamiento de Burgos y Burgos CF se han emplazado al 15 de octubre para abordar de forma definitiva la participación de la Administración local en el proyecto del «nuevo estadio de El Plantío», tal y como lo calificó la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala. Ese es el plazo que el equipo de Gobierno se ha dado para estudiar el avance de proyecto que el club ha presentado este viernes.

A la reunión de presentación acudía Diego Martínez, gerente del club. Lo hacía acompañado del abogado de la entidad deportiva y del arquitecto de la A2G, estudio encargado del proyecto. A la cita no acudieron ni Marcelo Figoli, presidente del club, ni el consejero delegado, Alejandro Grandinetti, convaleciente por enfermedad.

Tras la cita, la alcaldesa señalaba que la propuesta, que tiene un coste estimado de 40 millones de euros sin IVA (48 millones con IVA) y «recogida en un documento de 400 páginas», es «muy buen proyecto» gracias al «magnífico trabajo del estudio redactor».

Sin embargo, avanzó que su formación necesita «tiempo» para «estudiar el proyecto y tomar una decisión sobre la financiación y la cantidad que podría aportar el Ayuntamiento». En este sentido, el gerente del club afirmó que, de inicio, «se mantiene la propuesta de que el club aporte el 60% del coste y el Ayuntamiento de Burgos, el 40%».

Ayala tampoco quiso responder a otras cuestiones dependientes del proyecto, como son si la obra se desarrollaría en fases o en una sola. «Es otra cuestión que tendremos que estudiar junto al proyecto», señaló, aunque dejó entrever que «se puede aplazar la obra de la Tribuna e ir construyendo uno de los fondos».

Tampoco se abordó en la reunión la posibilidad de crear un estadio provisional en caso de que la obra se realizara en una sola fase, ni el plan económico que el propio Figoli avanzó que ya estaba preparado tras la primera reunión con el equipo de Gobierno.

En este sentido, la alcaldesa entiende que para determinar todas estas cuestiones «hay que contar con algo más que un proyecto básico, porque lo que ha presentado el Burgos CF no es un proyecto de ejecución con el nivel de detalle que tiene un documento como este».

Así las cosas, habrá que esperar hasta el 15 de octubre para que el Ayuntamiento tome una decisión. Una decisión que, tal y como señaló Ayala, tiene que tener «una triple ganancia: para el club, para el aficionado y para la propia ciudad».