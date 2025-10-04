El espíritu épico del Cid Campeador vuelve a inundar la capital burgalesa

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Y llegó el día grande. Rodrigo Díaz de Viva ‘El Cid’ y su esposa Doña Jimena fueron los encargados de encabezar el tradicional desfile cidiano que llenó, un año más, las calles de Burgos. Se trata, sin duda, de uno de los momentos más esperado por el público que siguió atento el recorrido desde la plaza de San Juan hasta los pies del Arco de Santa María, bajo los plátanos del paseo del Espolón.

Más de un centenar de recreadores pertenecientes a cerca de una veintena de asociaciones desfilaron al son de la música, ofreciendo una propuesta llena de color gracias a malabaristas y bailarinas, cetreros, juglares, nobles, niños, monjes, peregrinos, damas, obispos y arqueros.

Con su llegada al Paseo del Espolón fueron recibidos por burgaleses y visitantes hasta su llegada al Arco de Santa María. Allí y tras unos bailes medievales, llegaba el momento del pregón. La Semana Cidiana contó este año con un pregonero de excepción: el periodista y escritor Antonio Pérez Henares ‘Chani Henares’, que ejerce el periodismo desde los 18 años en diversos medios tanto escritos como radiofónicos.

El escritor, que ha publicado narrativa, ensayo y poesía y ha sido galardonado con varios premios como el Premio de novela histórica Ciudad de Cartagena y el Premio Iberoamericano de las letras de la Fundación Carlos III, señaló en sus palabras que «el Cid es un héroe de carne y hueso que trasciende a lo largo de los siglos porque nuestra lengua es hoy una lengua universal».

Pérez Henares aseguró sentirse «emocionado como nunca» por haber sido elegido para ofrecer el pregón de la Semana Cidiana. «Estoy cargado de emoción porque sin ser burgalés llevo a esta ciudad en el corazón», aseveró.

El guadalajareño hizo un recorrido por la historia de Rodrigo Díaz de Vivar y por algunos de sus coetáneos para acabar poniendo en valor ‘El Cantar del Mío Cid’, una obra literaria que calificó como «la piedra angular de la lengua española».

Una pieza tan importante como «el Cid lo ha sido a la historia». Y es que «es un personaje que ha trascendido al pueblo y lo han ensalzado unos y otros» porque era «un hombre con defectos y virtudes que el pueblo hizo suyo durante siglos». El acto se cerró con algunos bailes medievales y la interpretación del Himno a Burgos.

Durante toda la jornada burgaleses y visitantes disfrutaron de una jornada de sábado cargada de actividades para todos los gustos y edades y enmarcada en diversos escenarios de estética medieval. El sol y una temperatura más propia de los meses de verano fueron la mejor compañía para una jornada en la que se pudo conocer más de la figura del Cid.

Desde primera hora de la mañana, las calles de la capital se llenaron de animación, música y personajes caracterizados para la ocasión. Como cada año, el mercado medieval volvía a convertirse en uno de los puntos más visitados de la cita. Productos artesanales, de alimentación, joyería, flores o bisutería son solo una muestra de lo que ofrecen los comerciantes llegados desde diversos puntos del territorio nacional.

Al tiempo un pasacalles anima la zona y los más pequeños disfrutan de un tiovivo de madera junto al río. Precisamente a orillas del Arlanzón y desde primera hora de la mañana se pudo disfrutar de los diversos campamentos donde conocer la vida medieval y disfrutar de una demostración de cetrería. En la plaza San Juan tuvo lugar la competición de combate medieval grupal en modalidad melé, donde equipos enfrentados tratan de derribar a todos los rivales utilizando armas sin filo.

Las actividades continuaron por la tarde con talleres, pasacalles y citas teatrales. La jornada se cierra con el desfile nocturno y el espectáculo de videomapping ‘Estatua del Cid: forja de luz y leyenda. 70 años del Cid en Burgos’.