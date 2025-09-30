El aumento de turistas consolida a la ciudad de Burgos como «destino de referencia»

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«Burgos se consolida como destino turístico de referencia». Así lo afirma la presidenta de la Sociedad de promoción de Burgos, Andrea Ballesteros. Lo hizo apoyándose en los últimos datos de viajeros y pernoctaciones registrados en la capital burgalesa. «Reflejan una evolución muy positiva para la ciudad y nos sitúan en un momento muy favorable a nivel turístico», aseveró.

Tal y como apuntó la popular, en el periodo de enero a agosto de 2023, a capital registró un total de 330.338 viajeros, mientras que en el mismo periodo del presente año, esa cifra se ha incrementado hasta los 353.262, lo que supone un crecimiento del 6,9%.

Las pernoctaciones también crecen en estos dos años. Lo hacen en concreto un 4,7%, al pasar de 505.105 entre enero y agosto de 2023 a 528.965 en el mismo periodo de 2025. «Estamos ante una etapa de crecimiento sostenido», añadía el concejal responsable del área de Turismo, Carlos Niño.

Y es que tanto viajeros como pernoctaciones también crecen en 2025 en comparación con el 2024. Los viajeros lo hacen un 3% en ese mismo periodo de enero a agosto de 2025, al alcanzar los 353.262, 10.356 visitantes más que en el mismo periodo del año pasado. Las pernoctaciones se incrementan un 1,5%, al pasar de 520.815 visitantes de enero a agosto de 2024 a 528.965 en este año.

En este sentido, Niño también destacó como dato «muy positivo» que en cuanto al perfil del viajero se incrementa también el número de turistas extranjeros que llega, pero también las noches que pasan en la capital.

Así lo ponen de manifiesto los datos publicados por el Instituto nacional de Estadística. Mientras que de enero a agosto de 2024 pasaron por Burgos 60.838 visitantes internacionales, en el mismo periodo de 2025 esa cifra creció hasta los 65.900, lo que supone un 8,3% más. Las pernoctaciones de este tipo de turista también se incrementa, en concreto un 17,9%, al pasar de 169.117 a 199.396.

Estos buenos datos de la capital se suman a los arrojados por la provincia burgalesa, que también son positivos. Los datos acumulados del turismo registrado en hoteles de la provincia de Burgos reflejan un incremento tanto en viajeros como en pernoctaciones. Las cifras de este 2025 están en máximos históricos hasta el mes de agosto. De esta manera, en estos ocho meses se han paseado por los hoteles de la provincia de Burgos un total de 672.721 visitantes, lo que supone un incremento del 3,5% respecto al mismo periodo del año pasado. En total, 22.878 personas más que en 2024.

Un fenómeno similar, aunque más acusado, se da en las pernoctaciones registradas en los primeros ocho meses del año. Se han alcanzado las 997.896 hasta agosto lo que supone un incremento del 2,3% respecto a hace un año.

La llegada de más visitantes a la capital burgalesa también se ha dejado notar en el Centro de Recepción de Turistas, situado en la calle Nuño Rasura, pero que en unos meses se trasladará a los bajos del Teatro Principal para optimizar la atención al turista. En este sentido, el concejal responsable aseveró que el proyecto ya está listo y que se licitará en breve para comenzar lo antes posible con el acondicionamiento del espacio y el posterior traslado.

Por ahora el visitante seguirá acudiendo a Nuño Rasura, un espacio por el que desde el 1 de junio y hasta el 15 de septiembre han pasado 37.810, un 8,37% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando 34.890 personas acudieron a informarse sobre qué ver y hacer en la ciudad en este espacio.

En cuanto a la procedencia, madrileños y catalanes siguen siendo quienes más nos visitan en el plano nacional, mientras que franceses y portugueses son quienes más llegan si se habla de turista extranjero.

Para Niño, las buenas cifras no solo responden a la «gran oferta cultural, natural y gastronómica de Burgos» sino «al trabajo realizado en materia de modernización digital con una nueva web de turismo, la implantación del Plan de Marketing Turístico Digital, la aplicación Jooks para recorridos de naturaleza y los sistemas de escucha activa en redes sociales, entre otras acciones».

En lo que queda de año

De cara a lo que queda de año, Ballesteros avanzó los foros y espacios en los que participará la ciudad. Tras la celebración de la Semana Cidiana, entre el 27 de septiembre y el 5 de octubre, y el Congreso Internacional sobre el Cid, que ha reunido a más de 200 inscritos y confirma el interés académico por la figura de Rodrigo Díaz de Vivar, Burgos desplegará su estrategia en distintos foros de relevancia.

La ciudad participará en San Sebastián Gastronomika, del 6 al 8 de octubre, con stand propio, showcookings y catas en el marco del décimo aniversario como Ciudad Creativa de la Gastronomía por la UNESCO. También estará presente en la feria francesa Rouen à Table, del 9 al 12 de octubre, reforzando la cooperación en la Red de Ciudades Creativas, y en la Convención Turespaña en Cáceres, del 7 al 9 de octubre, centrada en turismo de experiencias y sostenibilidad.

Además, el 21 de octubre se celebrará en Oporto una acción promocional dirigida a medios y agentes del sector portugués.

En noviembre, Burgos tendrá una presencia destacada en INTUR Valladolid, del 13 al 16 de noviembre, con stand conjunto ciudad–provincia, poniendo el foco en el Eclipse 2026 y en el eje de Turismo y Cine, donde la Burgos Film Commission está cobrando protagonismo en la atracción de rodajes.

El broche final llegará con el I Encuentro Europeo de Ciudades Creativas UNESCO, que se celebrará en Burgos los días 24, 25 y 26 de noviembre. «Será la primera vez que esta cita tenga lugar en la ciudad y reunirá a delegaciones de toda Europa en un foro de cooperación e intercambio de buenas prácticas, constituyendo una oportunidad estratégica para la candidatura de Burgos 2031».

«Todas estas iniciativas refuerzan la marca Burgos, generan negocio para el sector turístico y proyectan una ciudad dinámica, creativa y abierta al futuro», añadió.