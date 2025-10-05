Una oda a la patata burgalesa

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

‘Lluvia en agosto, patatas, miel y mosto', ‘Si hay patata, el hambre pasa, ‘Las patatas cocidas, alargan la vida’. El refranero español cuenta con decenas de refranes dedicados a la patata. Tantos como preparaciones tiene este tubérculo versátil que durante siglos ha sido base de la alimentación de cientos de culturas y que ha mitigado el hambre de miles de familias en tiempos convulsos.

Con el objetivo de seguir poniendo en valor este producto humilde, pero en valor nutricional y gastronómico, Tardajos celebró ayer la vigésima octava edición del Día de Exaltación de la Patata, en una jornada marcada por los buenos guisos y la apuesta por la agricultura.

El parque de los Paúles volvió a ser el escenario elegido para que los diecisiete grupos participantes de Burgos y León presentaran ante locales y visitantes sus elaboraciones. «El noventa por ciento de los participantes lleva viniendo a esta cita desde sus inicios hace casi treinta años», apunta Laura Puente, concejala del Ayuntamiento de la localidad. «Muchas de las personas que participan en este día lo hicieron por primera vez con cuarenta años y ahora tienen casi setenta y son expertas cocineras», afirma con orgullo.

Con todos los puestos listos, la jornada arrancó con el pregón del artista tardajeño Christian Sasa. El muralista aseguró estar «muy feliz» de ser el encargado del pregón de esta fiesta que ya forma parte de la tradición de la villa. «Para nosotros es también un honor que una persona como Christian sea el encargado de dar el pistoletazo de salida a este día con unas palabras. Qué mejor que un vecino de la localidad para hacerlo», aseveró Puente.

La concejala no quiso perder la ocasión de reivindicar el «producto estrella de muchas cocinas y, obviamente, de Tardajos». La patata, patrimonio gastronómico tanto aquí como a miles de kilómetros, merece un «precio justo». Y es que, como bien recordaba, «seguir celebrando este día significa seguir trabajando en potenciar el sector agrícola y en concreto el de la patata burgalesa».

Un producto para el que la concejal pide «un precio justo» para los agricultores. «Al productor se le paga muy poco y el último eslabón de la cadena desembolsa una cantidad cada vez más elevada», lamente. Por lo tanto, «tenemos que cuidar al consumidor y al productor».

Cuando llegó el reparto, todo el mundo iba cogiendo posiciones para no quedarse sin los y cazuelas preparadas por los participantes y es que alrededor de 4.000 personas se acercaron a la localidad burgalesa para disfrutar de la patata en sus múltiples elaboraciones.

Hubo platos para todos los gustos. Con cebolla y sin cebolla, guisos y propuestas más atrevidas. «Afortunadamente cada vez participa más gente joven, no solo en la propia elaboración de platos, sino en la organización del evento, algo para lo que siempre se necesitan manos».

Los premios

Llegadas las cinco de la tarde se conoció a los ganadores del certamen gastronómico. El jurado visitó, cató y acabó deliberando dar el primer premio a los leoneses de Chozas de Abajo en la categoría ‘Cazuela grande’. El primer lugar en la categoría ‘Cazuela pequeña’ fue para Amigos del Fútbol de Tardajos. Por último, el primer lugar en la categoría ‘Tortillas’ fue para Emilio Miguel. La mejor presentación del stand fue para Amigos Turmódigos.