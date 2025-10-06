Las viviendas de la plaza del Sobrado no encuentran quien las rehabilite

Uno de los inmuebles que entran en el proyecto de Patrimonio Nacional para su recuperación como viviendas de uso universitario.ÓSCAR CORCUERA

Dos concursos públicos y un procedimiento negociado sin publicidad no han conseguido sacar adelante la rehabilitación de varias viviendas en la plaza del Sobrado, que tiene asignado un presupuesto de 1.354.470 euros con el IVA incluido.

La primera licitación quedó desierta por la renuncia de la única empresa que acudió a la convocatoria, la burgalesa Construcciones Ortega, y en una segunda, con el mismo resultado, la citada firma no entregó la documentación para seguir adelante con la firma del contrato. Desde Patrimonio Nacional informaban el pasado mayo que se optó por un procedimiento negociado sin publicidad y este verano, a finales de julio, vuelve a aparecer como desierto porque «el resultado de la negociación no ha sido satisfactorio», tras presentar presupuesto solo una empresa, si bien figura en la Plataforma de Contratación del Estado que se cursaron 3 invitaciones.

Este resultado complica este proyecto que prevé la rehabilitación integral de los inmuebles situados en los números 37, 38 y 39 de la plaza del Sobrado, actualmente sin uso, donde se prevé obtener 9 apartamentos individuales, uno para personas con movilidad reducida.

La actuación, que igual que las que está acometiendo Patrimonio Nacional en Burgos cuenta con financiación de los fondos Next Generation, contempla mantener la esencia histórica de este entorno, que tiene su origen en la creación del Hospital del Rey en el siglo XII. El plazo corre y la obra debería estar concluida para junio de 2026.