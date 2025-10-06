Quintanar de la Sierra acoge el I Concejo de Pueblos Propietarios de Montes de Utilidad Pública

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

La Cabaña Real de Carreteros ha organizado el I Concejo de Pueblos Propietarios de Montes del Catálogo de Utilidad Pública, que se celebra del 9 al 12 de octubre en Quintanar de la Sierra, con el objetivo de defender la conservación de los pueblos y sus montes y hacerlo con la creación de un instituto, organización o lobby forestal, con base en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de 1901, para «luchar y, pidiendo amparo a los poderes públicos y a las diferentes administraciones».

Así lo explica Antonio Martín, presidente de la Real Cabaña Real de Carreteros, quien acompañado por el vicepresidente de la cabaña. Ambrosio Montero, presentó al subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, este primer concejo y las VI Jornadas de Silvicultura Naval.

«Nuestros montes, en su mayor parte de titularidad municipal y aprovechamiento originariamente comunal, ocupan 7 millones de hectáreas de los mejores espacios forestales nacionales y fueron declarados en inscritos en el catálogo para librarlos de la privatización que los habría destruido en el siglo XIX», apuntó Martín, quien recordó que «esta figura de protección forestal es la más extensa y antigua de toda Europa, anterior incluso a los primeros parques americanos».

Montes que ahora se ven «desprotegidos». Y es que «los actuales dirigentes piensan que pueden sobrevivir sin ninguna política de fomento forestal ni socioeconómica mientras desaparecen sus pueblos». Esta situación «unida a una inexistente ordenación del territorio y a la caída de los precios de la madera, la lana o la carne ponen en riesgo la continuidad de los pueblos y sus montes», añadía.

Tal y como señala Martín, «en un corto espacio de tiempo, hemos pasado de proteger nuestros montes a tener que protegernos de ellos». Sin embargo, «estamos a tiempo de revertir la situación y mejorar la grandiosa realidad forestal que atesoran nuestros montes». De hecho, el presidente de los Carreteros recuerda que «los montes son seres vivos que tiene entre sus espacios veinte tipos de industrias, desde la gestión del agua hasta la explotación del CO2, la maderera y herrerías o la cría de hongos».

El catálogo demuestra que «estos montes jamás tuvieron más madera y biomasa forestal y es que sustentan grandes infraestructuras ambientales nacionales como son las cuencas hidrográficas, la calidad del aire y hasta otros veinte servicios».

En este sentido, Montero apuntó que «los montes son una infraestructura básica del Estado y como tal tienen que tener un mantenimiento porque están socializados todos los beneficios, pero no se invierte nada en ellos». Precisamente en este sentido, el vicepresidente de Carreteros puso sobre la mesa el valor de este ingente patrimonio, que según la Ley de Montes de 2003 se sitúa en cien mil millones de euros. «Hoy no sabemos el cuánto valen nuestros montes, pero si sabemos que son nuestros, que no debemos nada a nadie y que tenemos el derecho y el deber de defenderlos y gestionarlos y los poderes públicos deben ayudarnos». Sin embargo, «no lo están haciendo», lamentó Martín.

De ahí la creación de este I Concejo de Pueblos Propietarios. «Esperamos que tenga eco y no descartamos audiencia en las Cortes y en las cámaras» y es que «los montes no son un desierto, están llenos de recursos, pero hay organizar la propiedad y gestionarla».

Para ello «es necesario ayudar a que los pueblos a que dirijan sus espacios porque es algo que no se puede hacer desde los despachos ni desde las ciudades». De hecho, los expertos creen que «serían necesarios tres operarios por cada mil hectáreas, unos treinta mil puestos de trabajo y trescientas mil personas que podrían retornar a los pueblos selvicultores».

Para que todo lo que se aborde en el concejo quede registrado se elaborará un documento que después se enviará a los Ayuntamientos y comunidades para su refrendo y posteriormente se irán fijando más reuniones.

«Para la Cabaña Real de Carreteros es un orgullo volver a unir a los pueblos de España como lo hicieron los carreteros en el pasado», apuntó Martín. «Con mucha ilusión transportamos esta carga, pero realmente son los casi mil quinientos pueblos selvicultores los que deben asumirla. Nuestra misión habrá acabado entonces y estaremos satisfechos de la tarea realizada».

Las jornadas

De forma paralela al concejo, Quintanar de la Sierra acogerás las VI Jornadas de Silvicultura Naval. «Los dos primeros días las jornadas se centrarán en los más jóvenes porque es necesario contar con relevo generacional». Para ello jueves y viernes se realizarán «visitas guiadas al monte carretero de Quintanar de la Sierra y al merinero de Neila» de la mano de Martín Boada para que «los alumnos diferencien la usabilidad de ambos montes», tal y como señaló Montero.

Además, se impartirán conferencias a cargo de expertos como Marc Castellnou, jefe de bomberos de la Generalitat, quien hablará de la ‘Agrupación de ayuntamientos y empresas para una nueva ordenación forestal contra incendios con el apoyo de las administraciones públicas' o de Luis Díaz, catedrático de Ordenación de Montes, que hablará de la ‘Valoración de servicios ecosistémicos de los bosques’, tal y como avanzó el vicepresidente de la entidad.