La unidad de plagas de Burgos suma un centenar de intervenciones por roedores y unas 3.300 capturas de palomas

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La unidad de plagas del Ayuntamiento de Burgos contabiliza algo más de un centenar de actuaciones vinculadas al control de roedores y aproximadamente 3.300 capturas de palomas, la mayoría de ellas torcaces, que son las que más daño causan a la ciudadanía. Estos son los datos que ha transmitido el concejal de Medio Ambiente y Sanidad, Carlos Niño, en la comisión municipal de su área para defender el trabajo que se realiza desde el ámbito municipal.

El edil ha dejado claro que no existe «ninguna plaga por roedores» y se basa en las quejas transmitidas por particulares a través de los medios de participación ciudadana (010). Según indica, las protestas transmitidas por este asunto han crecido ligeramente este 2025, pero apenas representan el 3,5% sobre el total de quejas que recibe el Ayuntamiento de Burgos. «Las quejas rondan entren el 2,5 y el 3,5 y este año se acerca más al 3,5, pero no son incrementos que podamos decir que es una cosa como para determinar que haya más incidencia en ese sentido, porque varias quejas son repetidas», concretaba en rueda de prensa.

Desde la unidad de plagas, que en este momento cuenta con dos trabajadores, se actúa en el control de roedores colocando un producto rodenticida que es un tipo de anticoagulante en el alcantarillado y en las redes públicas subterráneas, pero nunca en la vía pública por los riesgos que podría conllevar, según explica Niño.

El problema con el que se encuentran en el área de Sanidad es que muchas quejas están relacionadas con la presencia de roedores que provienen de solares abandonados o edificios en malas condiciones de conservación que son propiedades particulares en las que no puede actuar desde el ámbito municipal. En esos casos, son los propietarios los que tienen que controlar las condiciones de salubridad y, por tanto, contratar empresas privadas de control de plagas para evitar que lo que hay en el interior pueda causar problemas en el entorno. Además, explica Niño que la unidad de plagas suele actuar en los alrededores de esas propiedades para reforzar, como ha dicho antes, a través de la red de alcantarillado.

Cuando se coloca el producto rodenticida se vuelve en unas semanas a controlar la zona y cuando se ve que ha sido ingerido se revela la presencia de roedores y se activan protocolos más exhaustivos. En lo que va de año 2025 se ha distribuido en distintos puntos de la ciudad, allí donde ha habido quejas ciudadanas, unos 500 kilos de rondeticidas y en años anteriores como 2024 se acabó el ejercicio con 650 kilos repartidos y en 2023 con 600 kilos, por lo que son cifras muy parecidas.

El equipo de control de plagas realiza un trabajo constante basado en la prevención a lo largo de todo el año, tratando de minimizar posibles daños urbanos y a particulares, insalubridad y otras molestias generadas a los vecinos. Además, existe otra parte de labor que responde a las urgencias a la hora en cuanto se recibe un aviso. El edil popular defiende que se actúa de manera inmediata, en cuanto se transmite cualquier problema por parte de los burgaleses.

Palomas

En cuanto a la captura de palomas, desde el área de Sanidad se ha hecho hincapié este mandato en la especie torcaz, que en los últimos años está abundando en la capital burgalesa. En la temporada cinegética de 2020 a 2021 se capturaron 50 ejemplares y en la de 2024/2025 se han elevado los datos hasta las 3.324 capturas. Por ejemplo, en 2023/2024 fue de 2.234 y en la temporada anterior de 1.720.

En estos casos, se detectan problemas estacionales, punturales o recurrentes por la presencia de dormideros de palomas en edificios, casa en ruinas o abandonadas y en lugares de alimentación recurrente.

Durante esta temporada se ha intervenido en lugares como el parque Félix Rodríguez de la Fuente, calle Averroes, G-3, Reyes Católicos, avenida Castilla y León, paseo del Espolón, Capitanía, plaza Mayor, calle La puebla, plaza de la Libertad, San Pedro y San Felices, Barriada de la Inmaculada, calle Clunia y San Lesmes, entre otros. Estos lugares se suelen vigilar con el objeto de que vuelvan a establecerse poblaciones de palomas.