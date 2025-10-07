Uno de cada cuatro comercios ha echado el cierre en Burgos en los último años

Instante de la reunión a la que fue invitada la alcaldesa de Burgos.SANTI OTERO

Uno de cada cuatro pequeños comercios ha echado el cierre en los últimos en Castilla y León. La cifra es extrapolable «a todas y cada una de las provincias de la Comunidad». Así lo apunta el presidente de la Confederación Empresarial Regional de Comercio de Castilla y León (Conferco), Adolfo Sainz, quien señaló en Burgos que el sector «no atraviesa por los mejores momentos».

Ello a pesar de que el comercio minorista aporta el 5% del PIB de la Comunidad. Sin embargo, mantenerse «está implicando unas dificultades muy grandes» debido al auge de las «plataformas online y los nuevos ámbitos de consumo». A esta dos cuestiones, el presidente de la federación, se suman dos cuestiones intrínsecas a la Comunidad: una población cada vez más envejecida y poca población en un territorio muy amplio.

Ante este escenario, Sainz pidió a las administraciones públicas que «apoye» al sector porque cada día cierran en España «treinta comercios». El presidente de Conferco recordó en este sentido que en Castilla y León hay 20.500 empresas de comercio. «De ellas, 16.000 se dedican al comercio minorista y 80.000 trabajadores. De ellos, 41.000 son autónomos, o lo que es lo mismo, el 25% del total de trabajadores por cuenta propia de Castilla y León».

Para el responsable de la federación, el comercio local «da servicio, alegría y atención personalizada», pero señala que «mantener ahora mismo un comercio en un pequeño pueblo de cincuenta habitantes ya no es un negocio, sino un acto de heroicidad».

Sainz, sin embargo, no cree que todo esté perdido y apuesta por incidir en dos cuestiones clave: «la unidad del comercio a través del asociacionismo» y «el apoyo de las administraciones» porque «luchar contra las grandes plataformas es muy complicado».

En este mismo sentido también se expresaba la presidente de la Federación de Comercio de Burgos, Consuelo Fontecha, quien señaló que «si bien el comercio no pasa por sus mejores momentos, sí podemos aportar soluciones para intentar que un futuro incierto sea más certero para vivir tiempos tranquilos».

Y es que «el comercio físico tiene futuro», pero «desde el Covid ha habido un cambio de consumo y de los hábitos de consumo». Los más jóvenes «apuestan por comprar en plataformas online». Sanz recordó en este sentido que «la digitalización está ahí y aunque es difícil luchar contra los grandes del comercio, la venta online debe ser un escaparate más para vender».

Administración local

Por su parte, la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha puesto el foco en la importancia de apoyar al comercio, un punto en el que ha aludido a la época de pandemia cuando la ciudad estaba «muerta a causa de tener a los comercios cerrados». La popular afirmó que es «necesario apoyar al comercio y que las administraciones públicas escuchen las demandas que tengan los comerciantes para intentar llevarlas a la práctica».

La alcaldesa aseguró que «el apoyo al pequeño comercio se demuestra con las partidas destinadas al sector en el Presupuesto» y «apoyándolo cuanto quieran y hasta dónde quieran». Así, Ayala avanzó que en las próximas semanas se llevarán a cabo dos iniciativas que pretenden apoyar y dar visibilidad al sector.

«En noviembre se instalarán en el Paseo de Atapuerca algunos contenedores para dar visibilidad al pequeño comercio» y «estamos pendiente de la puesta en marcha de la plataforma ‘Todo está en Burgos’, que quiere dar a conocer el sector en la ciudad».

Al margen de un mayor apoyo de las administraciones, Fontecha puso el foco en que la normativa que regula el sector «sea igual para todos» en lo que a horarios de apertura y cierre se refiere y el cumplimiento de las condiciones de seguridad alimenticia.

Sainz señaló también «la competencia desleal» de las grandes plataformas de venta en momentos como el Black Friday, cuando «inflan los precios para después poner una rebaja que no es tal». «¿Quién nos defiende de esta competencia desleal?», se preguntó.

Conferco aprovechó la jornada de hoy para rendir un homenaje al burgalés Goyo González, que fue presidente de la patronal regional durante 8 años.