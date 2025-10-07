Arranca la instalación del pavimento podotáctil para delimitar las terrazas cinco meses después de lo prometido

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Las obras para instalar el pavimento podotáctil que delimitará el espacio para las terrazas de hostelería en las zonas singulares acaba de comenzar con un importante retraso. El pasado mayo, tras la adjudicación al contratista, se preveía, como aseguró el concejal de Licencias y Urbanismo, Juan Manuel Manso, que para las fiestas de San Pedro podría estar instalado.

El plazo de ejecución de las obras era de dos meses y, desde la empresa, se veía posible que se agilizase tanto para que «todas las terrazas estuvieran legales» llegadas esas fechas de finales de junio, en palabras de Manso. Sin embargo, ha sido entrado octubre cuando han comenzado los trabajos por la calle San Lorenzo.

La instalación del pavimento podotáctil es una obligación que recoge la ordenanza de terrazas, aprobada el pasado mandato, pero modificada en el actual, para los casos específicos en los que la terraza se instala adosada a fachada. El contrato de obras, que se gestionó desde el área de Movilidad del Ayuntamiento de Burgos, se adjudicó en mayo a la empresa Enza SYS por 94.797 euros con el IVA incluido.

Obras para la instalación del pavimento podotáctil en la calle San Lorenzo.S. L. C.

Sin estas de las baldosas resaltadas, especialmente pensadas para las personas con problemas de visión, las terrazas de las calles Sombrerería, San Lorenzo y plaza Roma, se encontraban en situación irregular, ya que estaban incumpliendo la normativa municipal. De ahí, la necesidad de agilizar su colocación, algo que, por fin, ha llegado. El contrato firmado en mayo con Enza no incluía las nuevas zonas singulares que pidieron los hosteleros con terrazas adosadas a fachada en el entorno de San Gil y de Fernán González.