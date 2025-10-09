Este es el mural prehistórico que embellece las orillas del Arlanzón en Burgos

Roberto Saiz y Cristina Ayala contemplan uno de los animales prehistóricos recreados en el mural a orillas del Arlanzón.TOMÁS ALONSO

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Los doce participantes del programa mixto de formación y empleo 'Color Burgos', que se desarrolla con la colaboración de la Junta de Castilla y León y del Ayuntamiento, se han lanzado a embellecer distintos rincones de la ciudad, además de realizar el mantenimiento de distintas dependencias municipales. La alcaldesa, Cristina Ayala, y el delegado territorial, Roberto Saiz, han visitado los trabajos que se están ultimando en los muros que separan el río Arlanzón del paseo de la Sierra de Atapuerca, donde ya es visible un mural dedicado a la Evolución Humana, una temática prehistórica que se ha elegido por la cercanía con el MEH.

Con todo el detalle que permite el pincel, han recreado distintos animales, homínidos, pinturas rupestres, cuevas y amplios parajes verdes que bien merecen unos minutos de contemplación aprovechando un paseo por las orillas del río Arlanzón que son transitables, en este caso junto al puente San Pablo.

Pero esta no será la única creación de estas características, sino que aguas abajo, en las cercanías del puente Malatos, también están trabajando en otras temáticas vinculadas con los monumentos de Burgos. Además, las casetas que se utilizan para distintos eventos que se organizan en la ciudad y que están depositadas en almacenes municipales también se están decorando con motivos burgaleses, para mejorar su imagen y prevenir que acaben vandalizadas.

Ayala ha explicado que este programa, que tiene una parte social tan relevante como en la inserción laboral de las cinco mujeres y siete hombres que participan, se desarrolla con el objetivo de formar y capacitar para el empleo, pero a la vez se desarrollan trabajos que son de utilidad para la ciudad.

Tiene una duración de nueve meses y un presupuesto de cerca de 300.000 euros, de los cuales 250.000 vienen de la administración regional, mientras que el Ayuntamiento pone alrededor de 46.000 euros.