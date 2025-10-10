187 pueblos de Burgos modernizarán sus normas urbanísticas el próximo año

El consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez Quiñones, y el presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, durante el inicio de la Jornada de Trabajo de Urbanismo, Vivienda y Reto Demográfico con alcaldes.TOMAS ALONSO

Publicado por Marta Casado Burgos

La modernización de las normas urbanísticas de 187 municipios de la provincia de Burgos se aprobarán de manera inicial en el primer trimestre del año que viene. Se trata de un 30% de la superficie de la provincia, 15.000 habitantes, que «no tienen normas urbanísticas y viene una industria o negocio que necesita determinada infraestructura y no se puede establecer porque está limitado por unas antiguas normativas subsidiarias provinciales», señaló el consejero de Fomento, Juan Carlos Álvarez Quiñones en la Jornada Técnica de Urbanismo, Vivienda y Reto Demográfico destinada a alcaldes y que se desarrolló en el Monasterio de San Agustín.

La mayoría de los pequeños municipios no tienen ningún tipo de normas y se basan en articulado provincial, subsidiaria de los años 90, y que no se adaptan a las necesidades que hoy en día tienen negocios e industrias para establecerse. «Hemos detectado por donde van los proyectos empresariales e industriales que tienen que dinamizar todas las comarcas y tenemos que ser capaces de acompañar en todo ese tránsito de futuro», remarcó al respecto el presidente de la Diputación Provincial de Burgos, Borja Suárez.

Otro de los aspectos que preocupan a las administraciones para el desarrollo del medio rural y el asentamiento de población es solventar la problemática de falta de viviendas que la Comisión Reto Demográfico de la Provincia de Burgos ha constatado.

En esta línea, la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León y Responsables de la Diputación Provincial de Burgos impulsan la construcción de 120 viviendas en venta en el medio rural para jóvenes menores de 36 años. Se trata de «una vivienda de promoción pública, con terrenos cedidos por los ayuntamientos, que abarata su coste y perdonamos el 20% del coste», explicó el consejero de Fomento, Juan Carlos Álvarez Quiñones.

Es una de las medidas que las administraciones ponen en marcha para cubrir la necesidad de vivienda y asentar población en el medio rural. A la promoción de viviendas, hay que unir la recuperación de las existentes. Suárez Quiñones ha destacado el programa Rehabitare para recuperar viviendas de propiedad pública en los pueblos. «Estamos rehabilitando viviendas de los ayuntamientos en desuso, como las antiguas viviendas de las escuelas, la del secretario, de la guardia civil, que damos en alquiler social, preferentemente a jóvenes», señaló.

Iniciativas como la rehabilitación del casco urbano de los municipios del medio rural mediante las Áreas de Regeneración Urbana o los entornos de rehabilitación programada y la modernización de las normas urbanísticas de los pueblos son «figuras que han permitido que 2.000 viviendas del medio rural puedan ser rehabilitadas, darles accesibilidad y eficiencias energéticas para que puedan estar en mejores condiciones de, incluso, ser alquiladas por parte de cualquiera y, en especial, con los jóvenes donde hacemos una especial discriminación positiva en el medio rural», remarcó el consejero. En este sentido, añadió el abono del 75% de la renta de jóvenes que alquilen vivienda en el medio rural, o la reducción del impuesto de transmisiones patrimoniales de 15.000 euros a 15 para inmuebles de 150.000 euros.

En la jornada técnica, organizada en colaboración con el Colegio de Arquitectos de Burgos y el programa Vivienda de Alquiler Rural de la comisión de reto demográfico de la Diputación Provincia de Burgos, han tratado de ofrecer herramientas y mostrar estrategias para solucionar «el principal problema que tenemos en la provincia de Burgos hoy es que cualquier familia que quiere venir a generar su proyecto de vida en el medio rural tienen muchos problemas de acceso a la vivienda y las administraciones tenemos que ponerle solución», señaló el presidente de la Diputación Provincial de Burgos, Borja Suárez.

Entre los programas para poner en el mercado del alquiler aunque Suárez recordó que «hay miedo a alquilar, las políticas que se han gestionado desde la izquierda han conseguido el objetivo contrario que buscaban, lo que ha hecho es retraer el mercado del alquiler y no solo tensionar los grandes núcleos urbanos, sino que también ha llegado al medio rural».