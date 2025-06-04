Esta es 'La Retoneta’. La furgoneta que busca viviendas para alquilar en la provincia de Burgos

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Con el objetivo de dar a conocer el Programa Vivienda de Alquiler Rural y dar repuesta a la demanda de inmuebles de alquiler en la provincia de Burgos, la Diputación de Burgos viajará a varios pueblos de la provincia con 'La Retoneta’, la furgoneta de Reto Demográfico. La meta es sumar «el mayor número de viviendas posible» al inventario que ya está en marcha y que actualmente cuenta con 142 viviendas registradas.

Así lo explica Susana Díez, alcaldesa de Pradoluengo y presidenta de la comisión Informativa de Reto Demográfico. «Del total de viviendas registradas, la mitad son de carácter público y el resto de propietarios privados. Veinte de ellas están listas para entrar a vivir, veinte más necesitan una pequeña reforma y el resto obras importantes», explica Díez quien cree que «en la provincia hay muchas más viviendas que se pueden alquilar».

La responsable del programa considera que «tal vez una de las causas de la baja cantidad de inmuebles registrados se deba a que hay muchos vecinos que no conocen el Programa de Vivienda de Alquiler Rural». Para poner remedio a esta cuestión nace ‘La Retoneta’, la furgoneta de Reto Demográfico que recorrerá diversas localidades de la provincia para informar sobre el proyecto a «alcaldes y ciudadanos».

Y es que si bien hace unos meses la Diputación celebró una reunión abierta a alcaldes para informar sobre el proyecto a la que acudieron un centenar de ediles, «la realidad es que muchos responsables de pequeños municipios no conocen el programa».

Así, a lo largo del mes de junio y julio y «aprovechando los días de mercadillo para tratar de llegar al mayor número de vecinos», la furgoneta se acercará a diversas localidades para ofrecer información y entregar formularios a posibles interesados.

El día 9 de junio ‘La Retoneta’ llegará a Villadiego; el día 10 a Espinosa de los Monteros; el 13 a Quintanar y Canicosa de la Sierra; el 16 a Belorado y el 23 a Villarcayo. Ya en julio, el 12 estará en Pradoluengo; el 23 en Lerma y el 24 en Salas de los Infantes. La furgoneta también acudirá a Belorado, pero la fecha aún está por definir.

El programa

El programa echaba a andar en el mes de enero promovido por la comisión de Reto Demográfico y gestionado a través de la Sociedad para el Desarrollo de Burgos. Pretende crear un inventario de inmuebles disponibles para alquiler en municipios rurales y facilitar la oferta de vivienda e incentivar a los propietarios a poner sus inmuebles en el mercado de alquiler rural. Y es que «cada vez hay más demanda y menos oferta», afirma Díez.

El proyecto se desarrolla de la mano de la Cámara de la Propiedad de Burgos. «El inquilino paga el alquiler a la Cámara y esta a su vez hace el pago al propietario, por lo que hay un intermediario de confianza», señala Sonia Ruiz, responsable del Servicio de la Cámara de la Propiedad.

Además, «si por cualquier motivo el inquilino deja de pagar, la Cámara se hace cargo del alquiler durante nueve meses mediante una garantía de impago», añade Isabel Galán, también responsable del servicio de la Cámara. La entidad también se encarga de redactar los contratos de alquiler y ofrece un asesoramiento legal a los propietarios que lo necesiten.

El programa VAR también cuenta con la colaboración de los Colegios de Arquitectos y Aparejadores de Burgos, que ofrecen asesoramiento técnico y apoyo en la reforma de viviendas para que puedan alquilarse en condiciones óptimas, y de la Universidad de Burgos, que se encargará de la evaluación de los resultados y el impacto del proyecto.