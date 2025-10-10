Los incendios arrasan con 24.000 hectáreas de arbolado en Castilla y León

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El próximo lunes termina el periodo decretado de riesgo alto de incendios en Castilla y León. Una situación que arrancó el pasado 12 de junio, cuando nadie había previsto la situación terrible que se ha registrado en el noroeste de la región. Un periodo que ha pasado de dos a cuatro meses de duración, aunque se mantiene el nivel de riesgo medio hasta el 30 de octubre. «Nos permite tener los medios suficientes para acometer cualquier eventualidad que se produzca en este otoño que no hay una previsión importante de lluvias aunque los días son más cortos, las noches son más largas y hay más humedad sigue habiendo riesgo», señaló el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, que ha calificado como «campaña terrible» los siniestros forestales registrados durante este verano.

Apuntó, durante su intervención antes del inicio de la Jornada Técnica sobre Urbanismo, Vivienda y Reto Demográfico en Burgos, que los incendios han sido «catastróficos» y han arrasado con 24.000 hectáreas de arbolado. «La estadística, que está cerrada hasta el 30 de septiembre, arroja más de 24.000 hectáreas de arbolado siniestrado, hay más mucho pasto, mucho matorral que es vegetación que se genera anualmente, pero hay un daño en arbolado que es un reflejo de una campaña muy compleja la que hemos vivido en Galicia, Asturias, Castilla y León y Extremadura», remarcó.

Señala que en reuniones con los profesionales de las cuadrillas de extinción de incendios «los profesionales dicen que nunca han visto nada igual, hemos sufrido unas consecuencias meteorológicas totalmente inéditas, a pesar de que estábamos todos en el operativo más importante de la extinción de incendios forestales de Europa no hemos podido conseguir un resultado mejor», reflexionó.

En este sentido, recordó que se han puesto en marcha medidas de compensación en las viviendas, ayudas a agricultores, a empresarios sobre la base del acuerdo del 20 de agosto. Además, plantean cambios. «Estamos impulsando una reforma normativa muy relevante para mejorar la prevención y una reflexión y actuación de reforma y mejora del operativo, como hicimos en 2022, en el que se duplicó el presupuesto, que se ha visto necesario que todas las administraciones tenemos que ampliar».