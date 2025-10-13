Leche materna: oro líquido imposible de igualar

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

La composición de la leche materna se adapta a las necesidades de cada bebé, al momento del día y a cada etapa, incluso su composición cambia según la temperatura exterior. Esta es la principal bondad de este ‘oro líquido’ que no tiene comparación con ningún otro alimento.

Precisamente por eso, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es prolongar la lactancia materna hasta los dos años y hasta los seis meses de forma exclusiva. Si bien cada vez más se «siguen las recomendaciones de la OMS en cuanto a favorecer la lactancia de forma inmediata al parto» porque «es lo más saludable», la realidad es que «la sociedad no está preparada para sostenerla a largo plazo y lo habitual es que finalice a los cuatro o seis meses, cuando las madres se reincorporan al mundo laboral».

Así lo explica Sara Rey, enfermera y tesorera de la Asociación Madres de la Leche de Burgos. Precisamente con el objetivo de que las madres que quieren dar lactancia materna a sus hijos puedan hacerlo, la Semana Mundial de la Lactancia-, que se celebra en toda Europa los próximos días, tiene como lema «priorizar esta práctica promoviendo redes de apoyo sostenible».

Cabe recordar que el permiso de maternidad en nuestro país, que es de 17 semanas, es el más corto de Europa. De hecho, «cada vez más mamás deciden extraerse leche y crear un banco en casa para su vuelta al trabajo», apunta Rey. Sobre esta cuestión, la tesorera de la entidad recuerda que en la asociación «hay un servicio de alquiler de sacaleches para que las madres que lo deseen puedan probar sin necesidad de comprarse uno por un euro al día».

La creación de un banco de leche de cara a la vuelta al trabajo es además una de las dudas más preguntadas por las madres que se acercan a la asociación burgalesa. Se suman a la lista de dudas las «fases fisiológicas, las crisis de demanda, los cólicos, llanto y sueño, dolor al amamantar, grietas, mastitis o por qué el bebé no gana peso». Se trata de situaciones que «hay que valorar porque no atenderlas u obviarlas desencadena un destete no deseado», recuerda Rey.

La enfermera y miembro de la entidad celebra que desde hace unos meses la primera visita a la pediatra se desarrolle en la primera semana de vida del bebé porque «es un momento ideal para valorar cómo está yendo la lactancia materna tras la salida del hospital y evitar así destetes prematuros por falta de apoyo o dudas».

Y es que el posparto es un momento «de dudas e inestabilidad y especialmente con la llegada del primer hijo se necesita mucho apoyo, no solo a nivel físico o sanitario sino social» y «por mucho que tengas asesoría técnica necesitas ese apoyo de madre a madre o de igual a igual para darte cuenta de que lo que te pasa es común a la mayoría».

Precisamente las reuniones abiertas de la entidad favorecen crear esa red de apoyo. «Son abiertas a madres y sus parejas y a los abuelos o cuidadores, así como a personal sanitario», explica. «No es necesaria inscripción previa y las reuniones se realizan el primer y tercer miércoles de cada mes».

Por norma general, un 60% de las lactancias se desarrolla sin dificultad, pero hay un 40% en el que aparecen dificultades y retos que hay que apoyar y sostener. Rey señala, además, que cada vez más madres deciden dar pecho a sus bebés. «Mientras que en 1995 solo el 15% de las madres seguía dando leche materna hasta los seis meses, ahora lo hace un 47%». Cifras que «aún habiendo mejorado mucho siguen siendo más bajas de lo deseado por la falta de apoyo de la sociedad tanto a nivel político como laboral».

A ello se suma una visión sexualizada del cuerpo de la mujer, lo que implica que muchas mujeres reciban malas miradas o reproches si amamantan en público, cuando «es o más natural del mundo y el papel principal del pecho materno es alimentar a sus crías».

Rey recuerda que la lactancia materna «tiene grandes beneficios tanto para la madre como para el bebé a mayor duración». Para el niño supone «un apego seguro, una buena emocionalidad y un desarrollo psicológico más equilibrado, mientras que a nivel de nutrientes supone una disminución del riesgo de diabetes, y un desarrollo óptimo cerebral y psicológico, entre otras cuestiones». Para las madres, la lactancia disminuye el riesgo de padecer cáncer de mama y osteoporosis y un mayor equilibrio psicológico porque se liberan endorfinas así como una mejor recuperación tras el parto.

Precisamente por todos estos beneficios, la tesorera de la asociación señala la importancia de que los profesionales sanitarios estén actualizados en esta cuestión. Precisamente en este sentido, Rey celebra que el Hospital Universitario de Burgos forme parte de la Asociación IHAN (Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia), una organización sin ánimo de lucro española, promovida por la OMS y UNICEF, que «busca mejorar la atención sanitaria durante el nacimiento y apoyar la lactancia materna».

Las actividades

Madres de la Leche es un referente a nivel nacional en activismo por la lactancia materna y en trabajo a pie de calle y para celebrar la Semana de Lactancia Materna desarrollarán diversas actividades. El martes 14 de octubre el centro cívico Las Huelgas acogerá una charla sobre alimentación complementaria y BLW a las 11 horas. Cuenta con 48 plazas y «por eso es preferible que se nos avise por redes para asistir».

El miércoles 15 de octubre en el mismo centro cívico y a las 11 horas se celebrará una reunión de apoyo a la lactancia. Ya el viernes 17, en el Hospital Universitario Burgos tendrá lugar la jornada sobre lactancia, dirigida tanto a personal sanitario como no sanitario. Se abordará la sostenibilidad en lactancia materna y la lactancia materna en emergencias.

Por último, el sábado 18 octubre en el Paseo Sierra de Atapuerca se celebrará la Fiesta de la Lactancia Materna con actividades para los más pequeños y un taller de Sistemas de Retención Infantil (SRI). Actualmente, la entidad cuenta con 235 socias y se puede colaborar con una cuota simbólica de 12 euros anuales.