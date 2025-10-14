Temiño defiende que los niños de hasta 12 años puedan ir al vestuario de las piscinas acompañados de sus padres

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El grupo municipal socialista introducirá en el próximo Pleno, previsto para este viernes 17 de octubre, una proposición relacionada con un cambio en el Reglamento de las Instalaciones Deportivas Municipales. Se hace eco de esta manera de las numerosas quejas y avisos que llegan al 010, servicio de atención al ciudadano, por parte de las familias de los usuarios de las piscinas municipales, que reclaman poder acceder con sus hijos mayores de 6 años a los vestuarios municipales.

El viceportavoz socialista, Josué Temiño, solicitará la modificación del artículo 33 del Reglamento de Instalaciones Deportivas para cambiar la edad de los menores que tengan que estar acompañados por un adulto en los vestuarios, pasando desde los seis años a los doce años. "No hay un criterio objetivo que justifique ese límite de edad de 6 años, que no parece ajustarse a la realidad de la infancia, porque las capacidades de los menores son muy diferentes y habrá niños y niñas que sepan vestirse y desvestirse solos a los 7 años y otros que necesitan ayuda", explica, a la vez, que indica que es una cuestión de seguridad para las familias, al hilo de la incertidumbre que puedan sentir por hechos acontecidos en un vestuario con personas adultas desconocidas para los menores.

El PSOE no se quedará en esta demanda y planteará también que se doten a más piscinas municipales de vestuarios familiares para crear unas instalaciones deportivas "más acogedoras, prácticas y seguras para los niños y niñas de nuestra ciudad". Así, Temiño argumentó que Burgos cuenta con el título de Ciudad Amiga de la Infancia, con el que desde el Ayuntamiento de Burgos se debe seguir comprometido.

El socialista insistió en el número de quejas a este respecto y señaló que en el último mes al menos se contabilizan cuatro relativas a este asunto.