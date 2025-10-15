Una biografía tejida entre cafés y con la Psicología como hilo conductor

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«Javier es un apasionado del ser humano y eso se percibe en cada página». Así lo asegura Jimena Bañuelos, periodista burgalesa y autora de ‘Javier Urra: Pasión por la Psicología’, una obra que se adentra con sensibilidad y profundidad, responsabilidad y emoción en la vida y pensamiento de Javier Urra, figura clave de la Psicología española y primer Defensor del Menor en España.

Una biografía que es «reflejo de largas conversaciones entre cafés y desayunos», pero sobre todo que nace de una «profunda amistad» que ha pervivido a lo largo de dos décadas. Bañuelos y Urra se conocieron en una Feria del Libro de Madrid. «Yo llevaba un año trasplantada tras ser diagnosticada con leucemia y lo que empezó con una conversación se convirtió en una amistad inesperada», recuerda emocionada la burgalesa. «No agradezco haber tenido un cáncer, pero sí a las personas que conocí a raíz de él y lo que aprendí».

Por eso, cuando Urra le propuso a Bañuelos escribir su biografía, la respuesta inmediata fue ‘sí’. «Solo después me paré a pensar en la responsabilidad y el reto que suponía reflejar en un libro la apasionante vida profesional y personal de una figura mediática como la de Javier Urra», apunta.

Sin embargo, las dudas se disiparon pronto y es que, tal y como asegura la periodista, de su experiencia vital ha aprendido que «los retos hay que tomarlos e ir a por ello». Y dicho y hecho. Aquellas conversaciones se convirtieron en este libro que refleja con «mucho respeto, admiración y cariño» todas las caras y aristas de Javier Urra.

Ejemplares de la biografía.ECB

La biografía se presenta este viernes 17 de octubre en la Sala Polisón del Teatro Principal. Urra y Bañuelos abordarán el proceso de creación del libro y lo que guarda en su interior. Lo harán de la mano del periodista de El Correo de Burgos, Diego Santamaría. «Es una enorme alegría volver a mi Burgos natal y sobre todo hacerlo con un libro tan importante para mí como es la biografía de uno de los grandes psicólogos de España, pero sobre todo de un gran amigo».

Desde una mirada íntima y comprometida sobre la Psicología, la obra se inicia con una carta de bienvenida firmada por el reconocido periodista Pedro Piqueras, quien destaca el valor de este testimonio compartido entre dos profesionales de la palabra. «Este libro es mucho más que una biografía. Es también un homenaje a la Psicología como ciencia humanista, transformadora y necesaria y es que Urra es un apasionado del ser humano», afirma Bañuelos.

A lo largo del libro, se recorren todas las etapas vitales y profesionales del psicólogo, desde su infancia y su vocación temprana hasta su papel como divulgador y referente ético en los medios y las instituciones públicas. «El texto refleja su fiel compromiso con la infancia y la juventud, y su profundo respeto por el ser humano».

Precisamente el ser humano tiene un papel clave en la biografía de Urra. Pacientes, amigos, familiares y colegas de profesión son piezas «muy importantes de la vida del psicólogo» y como tal aparecen en esta biografía.

«Sin duda una de las partes más duras y complejas de escribir ha sido la recoge los casos que más han marcado a Urra», apunta Bañuelos, quien asegura que, «aún hoy, releyendo esas partes y sabiendo cada una de las historias, me sigo emocionando». Historias duras y conmovedoras que hablan de su experiencia en el Centro Piloto Nacional de Menores de Cuenca, donde trabajó con jóvenes en situaciones extremas, hasta su implicación directa en casos delicados desde la Fiscalía de Menores, y de su histórica labor como primer Defensor del Menor en España.

‘Javier Urra: Pasión por la Psicología’ es, sin duda, un homenaje a la ciencia que ama. «Así me lo planteó y así lo he reflejado», señala la periodista, al tiempo que pone en valor el importante recurso que este libro puede ser para estudiantes de Psicología. «Javier Urra es sinónimo de Psicología y todo su entorno está vinculado a esta ciencia. Ha sido y es su vocación», asevera.

De hecho, fiel a su compromiso con las nuevas generaciones y su confianza en el talento joven, Urra encargó a Ainara Martínez, una de sus alumnas, la tarea de poner título a cada capítulo de su biografía. «Es un gesto que refuerza la dimensión cercana, pedagógica y generosa del protagonista».

La biografía no solo se queda en esa parte profesional de Urra. También hace un recorrido por su faceta más personal. Una historia de vida igual de apasionante que «merece la pena ser contada y que nos permite conocerle más allá de la figura mediática que es».

‘Javier Urra: Pasión por la Psicología’ invita al lector a «reflexionar, a emocionarse y, sobre todo, a comprender mejor cómo somos y por qué actuamos como lo hacemos». Es un testimonio vital de «un profesional comprometido y una ventana de acceso al valor profundo de la Psicología en nuestra sociedad. Adentrarse en la vida de Javier Urra, es adentrarse en la Psicología porque son inseparable», señala Bañuelos.