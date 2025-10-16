Detectan un «aumento significativo» de amonio en el Arlanzón tras el vertido tóxico en la EDAR de Burgos

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

El lunes, los valores de amonio en el río Arlanzón no eran «especialmente alarmantes». Aun así, la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) decidió llevar a cabo otro análisis al día siguiente en la estación automática de alerta de Estépar tras el vertido tóxico de cianohodrina, en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Burgos, notificado el domingo en torno a las 12 del mediodía. Fue entonces cuando el organismo de cuenca detectó un «aumento significativo» en la concentración de dicho compuesto.

Según ha podido saber este periódico, el martes a primera hora de la mañana se alcanzó el valor de amonio «más alto registrado hasta el momento». En concreto, 5,67 miligramos por litro. Así se lo hizo saber la CHD, ese mismo día, a la Junta de Castilla y León. Precisando, además, que «el oxígeno disuelto tiene cierta tendencia a la baja, pero de momento parece que los valores no se están viendo afectados significativamente».

No se descarta, eso sí, que «pudieran existir abastecimientos potencialmente afectados aguas abajo». En base a ello, la CHD ha solicitado al Servicio Territorial de Medio Ambiente que inspeccione el tramo aguas abajo de la EDAR para comprobar si se han producido daños a la fauna.

A raíz del vertido (800 metros cúbicos de cianohidrina procedentes de la factoría de Adisseo), Aguas de Burgos trasladó a la CHD que se había inhibido «completamente» la nitrificación en la depuradora, aunque todo apuntaba a que no afectó a la «eliminación de materia orgánica». Sea como fuere, el hecho de que el aviso se trasladase a la Junta el martes ha generado malestar porque «las primeras 48 horas son fundamentales» a la hora de investigar posibles perjuicios medioambientales sobre el terreno. No en vano, las labores de vigilancia se mantendrán durante los próximos días para analizar cómo evoluciona la situación.