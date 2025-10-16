Las obras del bulevar 'low cost' y de la senda a Cortes arrancarán después de Navidad

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Las obras para adaptar el bulevar 'low cost' al diseño de los arquitectos Herzog y de Meuron comenzarán después de Reyes, según las conversaciones que han mantenido desde la Gerencia de Urbanismo con la empresa adjudicataria de los trabajos 'Jacinto Lázaro'. Lo mismo sucederá con la construcción de una senda peatonal y ciclista al barrio de Cortes, también en manos de la misma empresa. Este es el plazo que baraja el equipo de Gobierno del PP, según trasladaba el concejal del área, Juan Manuel Manso, que ha actuado como portavoz tras la reunión semanal.

Según indicaba, "estamos en una época complicada climatológicamente para comenzar las obras por el comienzo de la temporada de lluvias" y quedan pendientes algunos detalles administrativos antes de firmar el contrato con la adjudicataria, como son el plan de seguridad y salud, que puede llevar alrededor de dos semanas. "Hemos hablado con el constructor y su idea es comenzar a partir del 7 de enero", concretaba Manso, que indicaba que no quieren forzar la firma del acta de replanteo a mediados de diciembre, porque la construcción, por convenio, para en Navidad.

De esta manera, ya no coincidirán en el tiempo las obras de finalización del tramo del bulevar que va hacia el barrio del Pilar con este anterior, ya que el primero, cuyas obras están pendientes de la plantación del arbolado y de la colocación de las luminarias, tiene que completarse antes de que acabe este 2025.

Es cierto que hace pocos días (en la primera junta de Gobierno de octubre) se aprobó el inicio del procedimiento para la redacción del proyecto modificado de las obras del tramo IV para incluir cinco aspectos, aunque no se contempla que afecte al plazo de final de obra, previsto para antes de que acabe el año. En cuanto al importe asociado a los cambios que se introducirán, se prevé que alcance los 450.000 euros (sin IVA), siempre por debajo del 20 por ciento que admite la ley para las modificaciones de proyectos de obra en ejecución.

En cuanto a los pormenores de la adjudicación del tramo ‘low cost’, que se ejecutó en tiempos de Javier Lacalle como alcalde, y que no incluye carril bici, unas aceras al estilo del resto del bulevar (diseñado por Herzog y de Meuron), Manso explicó que las obras saldrán por 3.022.736 euros, con el IVA incluido, lo que supone una baja sobre el precio de licitación de un 22,14%.

Esta actuación, que cuenta con aportación económica de la Junta (650.000 euros), tiene un plazo de obra de 10 meses. La mejora urbanística permitirá que todo el bulevar disponga de carril bici. Además, se instalarán la misma iluminación en lágrima en todo el trazado. Con este tiempo de obra previsto, de comenzar en enero, el tramo podría estar concluido en noviembre, con tiempo suficiente para justificar la aportación de la Junta de Castilla y León, según concretaba Manso.

Senda a Cortes

En cuanto a las obras de la senda a Cortes, Manso detalló que se ha adjudicado por 803.627,21 euros a Jacinto Lázaro, lo que supone una baja del 11,88% sobre el precio de licitación. El plazo para el desarrollo de las obras es de 7 meses, y si comienza en enero, podría estar finalizada para inicios de agosto. Esta actuación también cuenta con fondos de la Junta de Castilla y León, otros 650.000 euros, del Fondo de Cooperación Local.

El recorrido, entre Las Veguillas y Cortes, suma alrededor de dos kilómetros de longitud y cabe destacar que habrá cambios en los accesos al barrio por parte de vehículos y autobuses, que, en el sentido de subida a Cortes, deberán variar su recorrido.

El acceso peatonal, con una anchura de dos metros, permitirá la convivencia de peatones, ciclistas, así como de VMP, a la vista de que la previsión de usuarios que tendrá no será muy alta. Manso ha recordado que esta actuación era un compromiso electoral del PP este mandato, que estará a disposición de los vecinos de Cortes en 2026.