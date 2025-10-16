El PSOE propone cambiar el modelo de adjudicación de subvenciones directas a entidades de Burgos

Un momento de una de las intervenciones de Sonia Rodríguez durante el Pleno municipal de octubre.SANTI OTERO

El PSOE propondrá en el Pleno municipal un cambio del modelo de gestión de los convenios con entidades sociales y de otros ámbitos del Ayuntamiento como cultura, deporte o participación ciudadana. El objetivo, tal y como señaló la concejal del grupo, Sonia Rodríguez, es colaborar y facilitar la labor de entidades y asociaciones que contribuyen a dinamizar el tejido social, cultural y deportivo de la ciudad.

Rodríguez explicó que el Ayuntamiento cuenta con una estructura especial para este tipo de acciones. «Cuando la Administración local detecta que hay servicios que no puede cubrir y son provechosos para los vecinos, se firma un convenio con la entidad que los proporciona».

La socialista recordó así que el desarrollo de numerosos programas sociales «se realiza a través de una política de convenios que permite su estabilidad porque las entidades conocen de antemano la financiación con la que van a contar».

«La mayor parte de los convenios con entidades sociales se desarrollan a través de concesión directa», sin embargo, «se encuentran con una traba importante en el desarrollo de su labor porque la financiación municipal se retrasa en el tiempo y cada vez más, de tal forma que las organizaciones cargan con todos los gastos a lo largo del año obteniendo la cobertura municipal a final de año o al año siguiente».

«Son servicios que se están prestando y, en muchas ocasiones, las asociaciones sin ánimo de lucro o empresas pequeñas no tienen capacidad de asumir sin acudir a préstamo», recordó.

Actualmente, una vez firmado el convenio, las entidades perciben un 70% de la partida. Cuando finaliza el año, la asociación tiene que justificar las actividades y los gastos para poder percibir el 30% restante y firmar el nuevo convenio. Para ello, primero el Ayuntamiento tiene que revisar esa documentación y ya con el visto bueno, la Administración local firma con la asociación el nuevo convenio y entrega el resto de la subvención. «Esto supone que las asociaciones estén meses sin percibir ninguna cantidad».

El cambio que proponen los socialistas radica en que «una vez de aporte la documentación para justificar los gastos del año, se firme el nuevo convenio». De esta manera, las asociaciones «perciben directamente el 70% de la subvención del año vigente y los técnicos del Ayuntamiento pueden revisar sin prisa y con menos presión la documentación aportada».

A mayores, los socialistas también serían partidarios de «entregar el 100% de la subvención una vez se justifican los gastos del año anterior y en caso de que haya algún error en la documentación o no estén suficientemente justificados, reclamar la cuantía».

Rodríguez asegura que es una fórmula «recogida en la normativa local» y que «ya está siendo implementada por otros municipios, así como por la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España». Afirma que «no sería necesario realizar ningún cambio en los convenios para su puesta en marcha».