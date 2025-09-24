El PSOE propone un «cambio» en el pago de la prestación de servicios sociales con continuidad

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El PSOE en el Ayuntamiento de Burgos plantea cambiar la forma en la que abona los servicios con vocación de continuidad que prestan entidades sociales y empresas a través de convenios y subvenciones de concurrencia competitiva. La situación actual genera retrasos porque no se abonan cantidades del nuevo año, en servicios que se están prestando, hasta que se justifica el año anterior.

« En los convenios, los acuerdos se alargan en el tiempo hasta cuatro años y las prórrogas de contratos se están produciendo ahora en agosto y septiembre y en las subvenciones ahora se están aprobando las justificaciones de 2024 mientras no se pueden abonar las prórrogas del año en curso y la entidades adelantan el 30% que no se ha pagado del año anterior y el 70% de este año», resumió la concejal del PSOE, Sonia Rodríguez.

Son servicios que se están prestando y, en muchas ocasiones, las asociaciones sin ánimo de lucro o empresas pequeñas no tienen capacidad de asumir sin acudir a préstamos. Una situación que compromete su viabilidad como ha denunciado Saltando Charcos. Los retrasos en la actualización de nuevos convenios añade, además, que se prolonga la realización de la actividad con tasas de hace cuatro años asumiendo las entidades el incremento de costes.

Por ello, el PSOE propone un cambio en la relación contractual entre aquellas entidades que estan realizando su actividad y la forma en la que el Ayuntamiento de Burgos abona el coste de estos servicios. «El sistema ha funcionado regular y cada vez va a peor porque se retrasa aún más la aprobación de convenios y subvenciones, proponemos cambiar de modelo, ajustado a la legislación de subvenciones, que permita cambiar la dinámica de aprobación y justificación».

Sonia Rodríguez asegura que es una medida que ya se aplica en otros ayuntamientos donde se permite que en los servicios con continuidad en varios ejercicios se «adelante el pago con el inicio del año, no se transcurra tanto tiempo para aprobar las prórrogas, adelantar el pago del convenio y si los servicios no se ejecutan se reclame la devolución o, incluso, retener alguna parte en garantía».

Este nuevo sistema «permitirá que las asociaciones y las pequeñas empresas que no pueden asumir esos adelantos tengan garantías de continuidad», señala. Un retraso que se acumula en el pago de convenios y en las convocatorias de subvenciones de concurrencia competitiva. Los convenios se alargan en el tiempo, hasta cuatro años, y las prórrogas, asegura la edil del PSOE, se están aprobando ahora en agosto y septiembre. Con el coste que adelantan las entidades. Reconoce que en este ámbito «sí hemos visto que se han ido aprobando en los dos últimos meses».

No sucede así en las subvenciones de concurrencia competitiva. Hay 11 líneas donde no se ha aprobado la justificación del 30% de 2024 que no han percibido aún las entidades. Eso paraliza la resolución de las cantidades de 2025 que ninguna ha cobrado nueve meses después del inicio del año. «Creemos que puede ser un cambio importante, en el caso de las subvenciones tienen que dar un paso más, hay que sacar convocatoria, presentar proyectos, analizar y resolver a quién se concede, pero en los convenios con continuidad se trata de prorrogar y sería mucho más fácil», sostiene Sonia Rodríguez.

Inestabilidad en el tejido social

Por otro lado, el Partido Socialista ha cuestionado las nuevas resoluciones de contratos de servicios que, hasta ahora, han prestado entidades sociales locales. Asegura que «se caducan los contratos, no se aprueban los nuevos» y, tras lo sucedido con la Asociación La Rueda que gestionaba la Casa de Acogida de Víctimas de Violencia de Género, «hay una pérdida de confianza en la licitación». En el caso de la Casa de Acogida se ha adjudicado a una empresa privada desechando el trabajo de la asociación feminista. Dudas que llegan a otras iniciativas como la que Saltando Charcos tiene en la atención a jóvenes en riesgo de exclusión social. A la entidad, con más de dos décadas al frente del servicio no le salen las cuentas con los nuevos pliegos, y, además de los impagos acumulados, todo indica que se ha comprometido su viabilidad. «Estamos hablando de servicios que se prestan de forma admirable, de forma impecable, darlo a una empresa nos hace perder un capital humano importantísimo para la ciudad, está afectando al tejido social local y estamos perdiendo activos sociales por la dejadez del propio Ayuntamiento».

En cuanto a la retirada del Botón del Pánico. El PSOE insiste en que se ha dejado morir. «Hay cuestiones a las que no se presta atención, no se valoran», puntualizó Sonia Rodríguez. Considera que «es un proyecto en el que el PP no ha creído, no se le ha dado la difusión necesaria para que hubiera suficientes mujeres que pudieran aprovechar esta oportunidad». La realidad es que sólo se activaron 13 botones del pánico de 100 y sólo se apretó el botón en dos ocasiones, y fue por error. Esta baja demanda no ha hecho atractivo el servicio para una nueva convocatoria a la que nadie se ha presentado. «No se ha aprovechado, se ofrecieron posibilidades como darse a personal de Ayuda a Domicilio ante los servicios con más riesgo o a las trabajadoras sociales en las visitas a domicilio pero no se ha hecho porque era un proyecto en el que nunca han creido», sostiene.