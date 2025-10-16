El PP llama al "diálogo" para aprobar las cuentas de la Junta: "Ahora veremos el compromiso de PSOE y Vox"

Los procuradores del PP por Burgos en las Cortes de Castilla y León, Emilio Berzosa e Inmaculada Ranedo, repasaron las inversiones contempladas para la provincia en los presupuestos de 2026.SANTI OTERO

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Los procuradores del Partido Popular por Burgos en las Cortes de Castilla y León Inmaculada Ranedo y Emilio Berzosa llaman al "diálogo" para aprobar los presupuestos autonómicos de 2026, que el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco presentaba, según destacaron, "en tiempo y forma" y que aplaudían por "expansivos, realistas y centrados en las personas".

Berzosa aseguró que "ahora veremos el compromiso del resto de partidos", en referencia a PSOE y Vox, mientras que Ranedo insistió en que la voluntad del PP es "negociar con todos los grupos y lograr el mayor consenso posible". "Esperemos que todos estén abiertos a la colaboración y a aportar de una manera positiva", añadía.

Además, los 'populares' reclamaron a las dos principales formaciones de la oposición que "se unan para trabajar por Castilla y León, en favor de sus habitantes, y no contra el Partido Popular", pues, consideraban, las cuentas ideadas "no son electoralistas", sino "una herramienta para apuntalar el crecimiento económico, proteger a las familias y consolidar la excelencia en los servicios públicos".

Ranedo recordó que el presupuesto autonómico alcanza una cifra récord de 15.715 millones de euros, un 8% más que el de 2024, que fue el último ejecutado, "con una fuerte orientación social, pues ocho de cada diez euros se destinan a Educación, Sanidad y Servicios Sociales".

Entre las medidas de apoyo, la procuradora del PP por Burgos resaltó el incremento del bono por nacimiento hasta los 5.000 euros, el refuerzo de las ayudas a la formación y el ocio en la infancia y la creación de una partida de 10 millones de euros para adaptar viviendas de personas mayores y cambiar bañeras por duchas. También anunció un bono de 300 euros para autónomos, con el que la Junta pretende "compensar la subida de cuotas impuesta por el Gobierno de Sánchez", medida que, precisó, estará dotada con 30 millones de euros.

Puso el foco también en que las cuentas esbozadas mantienen la apuesta por "la fiscalidad baja que caracteriza a Castilla y León", con 778 millones en beneficios fiscales que en Burgos llegan a 92.565 personas, con un importe de 128 millones. "Igualmente, hay un ahorro fiscal en los tramos y tipos de tarifa autonómica del IRPF, del que se benefician 230.200 contribuyentes en la provincia", añadía, para indicar que "la Junta quiere incentivar la economía y el empleo", con más de 2.000 millones de euros para innovación y desarrollo empresarial y 1.200 millones para pymes y autónomos.

Por su parte, Emilio Berzosa se centró en las inversiones directas previstas para Burgos, por un montante total de 176 millones de euros, un 65% más que en 2024, repartidos en 194 actuaciones. Entre las más relevantes, por cuantía y por significado citó los 39 millones para el hospital de Aranda de Duero, los 7 millones para culminar el esperado Parque Tecnológico de Burgos, los 3,5 millones para iniciar la ampliación del Museo de Burgos y los 5,7 millones que permitirán avanzar en la ampliación del IES Diego de Siloé que comenzó en septiembre. Subrayaba también, por responder a una demanda ciudadana, los 300.000 euros que servirán para dar los primeros pasos del centro de Educación Especial previsto para Miranda de Ebro.

Berzosa recalcó que las cuentas "están avaladas por la Airef" y, al hilo, criticó al Gobierno central por "dificultar la planificación autonómica" al no convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera, un hecho que, sin embargo, "no ha impedido a Castilla y León cumplir con su obligación y presentar sus presupuestos antes del 15 de octubre", remarcó.