Vox pedirá en el Pleno una mejora del abastecimiento eléctrico en Burgos

Los trabajos de urbanización del Parque Tecnológico de Burgos están al 75% de ejecución.

Preocupado por el futuro industrial de la ciudad y en especial del Parque Tecnológico. Así se muestra el grupo municipal de Vox, que a través de su concejal Ignacio Peña, pedirá en el Pleno municipal reforzar la potencia eléctrica de Burgos.

«La finalización del Parque Tecnológico es una muy buena noticia, pero nos encontramos ante un problema muy grave para su puesta en marcha, que ya afecta a la ciudad de Burgos y es la falta de suficiente abastecimiento eléctrico», señaló el edil. Una «complicada cuestión» que «pone en riesgo el atractivo industrial de la ciudad» y que «puede amenazar con paralización de la llegada e instalación de empresas».

Peña lamenta que «este problema esté afectando a una provincia como Burgos, que aporta gran carga de energía eléctrica gracias a las renovables». Energías que, «además, han generado un gran impacto en el paisaje, la agricultura y la ganadería». En este sentido, el concejal lamentaba que la provincia «desechara en su momento la energía nuclear con la que nos surtíamos» y «ahora la Comisión Europea la califica como energía verde».

Para Peña, la energía eléctrica «debería revertirse en el territorio que la genera y que ha hecho el sacrificio en su terreno», pero la burgalesa «se exporta al País Vasco». Así, reclamó una «revisión de la política energética nacional y autonómica para que se beneficie de forma prioritaria al territorio productor».

Así, la propuesta de Vox pedirá «instar al Gobierno central a revisar la potencia eléctrica de Burgos, evitando la pérdida de inversiones y la paralización de nuevas instalaciones empresariales».

Instar a la Junta de Castilla y León a que «acelere la comercialización de las parcelas garantizando llegada de empresas al Parque Tecnológico» y que «desde el Ayuntamiento se asuma un papel de liderazgo para su puesta en marcha poniendo énfasis en cuestiones de materia energética, comercialización de parcelas y llegada de empresas».

Además, la formación propondrá «revisar las políticas energéticas vigentes a la Junta de Castilla y León y al Gobierno de España para que Burgos pueda beneficiarse de su producción de energía renovable con acceso preferente».

Por último, solicitará «la unidad de las administraciones en defensa del Parque Tecnológico de Burgos, generando colaboración entre todas ellas, con empresas y académicos y con actuaciones coordinadas para el éxito del espacio industrial».