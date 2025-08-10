Eclipse solar 2026: El minuto y cuarenta segundos de un evento «inolvidable» para Burgos

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Comienza la cuenta atrás. Hay un año por delante, pero el trabajo de administraciones, entidades y asociaciones para preparar un evento de tal calado ya ha empezado a rodar. Se trata del eclipse total de sol que tendrá lugar el próximo 12 de agosto de 2026.

España y especialmente la provincia de Burgos ocupan una posición privilegiada para observar el eclipse total del 12 de agosto de 2026. Según los datos oficiales, la provincia de Burgos será testigo de un evento astronómico excepcional: un eclipse solar total. El fenómeno será visible en su totalidad en la provincia y ofrecerá una experiencia única para residentes y visitantes.

«Realmente se trata de un evento único, que no volverá a suceder hasta el 2182», explica Enrique Bordallo, presidente de la Asociación Astronómica de Burgos (AstroBurgos). «Creo que pocos se hacen a la idea de lo que vamos a vivir ese día y sobre todo de la cantidad de visitantes que va a recibir Burgos y su provincia», añade.

Por ir calentando motores, la Diputación de Burgos quiere potenciar el turismo astronómico ya este año. Para ello, como paso previo y durante estos meses de julio y agosto se han organizado doce talleres de observación astronómica nocturna, en doce lugares de la provincia, para locales y personas de fuera de la provincia, y están siendo impartidos por la propia Asociación Astronómica de Burgos, en colaboración con el Observatorio Astronómico de Cantabria. Los talleres comienzan con una charla teórica sobre el cielo nocturno y a continuación se forman grupos para realizar los avistamientos.

«La experiencia está siendo muy buena. Las primeras han sido un total éxito de participación con una media de 120 personas de todas las edades y de diferentes puntos, tanto del pueblo protagonista como de algunos de alrededor o de otras ciudades», señala el miembro de la entidad.

La charla «es un viaje con los medios de la asociación y con telescopios que lejos están de ser profesionales», pero que son «suficientes» para disfrutar del cielo. A lo largo de la charla «hablamos sobre el sistema solar y nos centramos en el eclipse y en las medidas de seguridad que son necesarias para verlo». Además «hablado de nebulosas, cúmulos y galaxias, entre otras cosas, y se cierra con una observación del cielo», apunta Enrique.

Hasta ahora se han desarrollado los talleres en Gumiel de Izán; Santo Domingo de Silos; Ubierna; Canicosa de la Sierra, Puentedey, Castrojeriz y Tordomar. Los próximos talleres tendrán lugar en Santa Gadea del Cid (18/8/2025); Pesadas de Burgos (24/8/2025); Citores del Páramo (26/8/2025), Tordueles (29/8/2025) y Moradillo de Roa (31/8/2025).

Para la gestión del programa de charlas, se ha creado una página web, en la que está toda la información referente tanto a los lugares de observación del eclipse, como información actualizada de las actividades que se van a ir desarrollando y donde podrás apuntarte a los talleres de observación nocturna.

Y es que el eclipse será un evento «inolvidable». Como asociación, «nunca hemos vivido algo similar», apunta Enrique, quien recuerda, como un acto «importante», la observación del cometa Halley en el año 1986. Poco a poco la entidad ha alcanzado el medio centenar de socios y ahora se prepara para una cita única con el cielo.

«Estamos ante un momento irrepetible» y «desde la asociación estaremos preparados y queremos que burgaleses y visitantes también lo estén». Precisamente por eso, desde la entidad hacen especial hincapié en las medidas de seguridad necesarias para ver el eclipse. «El eclipse durará completo un minuto y cuarenta segundos y eso sucederá a las 20.29 horas aunque arrancará a las 17.30», explica el experto.

CÓMO VER UN ECLIPSE

«Nunca se puede mirar directamente ni con gafas de al sol», recuerda. Y es que «los rayos ultravioletas pueden quemar la retina». Para observarlo se pueden usar «unas gafas con láminas especiales para ver el sol, pero hay que retirar la vista y descansar cada 30/40 segundos. Las gafas solo puedes quitarlas con el eclipse total».

Otra de las opciones y la más segura es una lámina de filtro solar Baader Planetarium. «Con esa lámina se puede ver el eclipse tranquilamente sin necesidad de descansar». El producto se compra en tiendas de astronomía, pero «también se puede adquirir por internet», recuerda Enrique.

El eclipse «empezará a ser visible en el Ártico, después en el Atlántico. Se verá parcialmente en Islandia y en la península empezará a verse en Galicia. Burgos será un lugar único para su observación». Para el día en cuestión, se acondicionarán seis zonas en la provincia para poder observar el evento astronómico de una forma más ordenada y cómoda, con unos servicios adecuados al desarrollo de la actividad, de modo que se optimice el desarrollo de la actividad turística.

«A lo largo de estos meses seguiremos trabajando de la mano de la Diputación de cara al evento», apunta Enrique. «Se está trabajando en la adquisición de más material para la observación, así como la posibilidad de realizar una retransmisión para que todo el mundo que quiera verlo y que no pueda hacerlo en directo lo haga a través de la red», añade.

Con estas actuaciones, se pretende dar visibilidad y posicionar la provincia de Burgos como un punto clave para el turismo astronómico, en línea con el Plan estratégico de la provincia de Burgos 2025 (PEBUR2025), en su acción estratégica ‘Construcción de productos turísticos innovadores’.

LODOSO

En este sentido, Enrique señala la importancia de «dar impulso al Centro de Interpretación de la Astronomía de Lodoso para que colegios, entidades y visitantes puedan acudir a conocer más de los cielos con una actividad regular y disfrutar de este mundo que tiene mucho por enseñar y contar».

El proyecto para crear un espacio dedicado a la astronomía se quedaba en 2023 fuera de la convocatoria de los fondos europeos Next Generation por solo tres puntos. Desde el ayuntamiento se busca desde ese momento otras vías de financiación para conseguir los 1,5 millones de euros que cuesta el proyecto. De hecho, la junta vecinal de la localidad ya invirtió cerca de 40.000 euros para llevar a cabo el derribo del inmueble que dejará espacio al centro de astronomía.

El espacio se encuentra en el propio pueblo y es que el objetivo es que este nuevo espacio cree una sinergia entre vecinos y visitantes. En una parcela aledaña el proyecto además contempla la creación de un pequeño alojamiento.