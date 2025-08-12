Eclipse solar 2026: Burgos arranca la cuenta atrás para «la cita turística más importante de su historia»

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Arranca la cuenta atrás. La vicepresidenta de la Diputación, Inmaculada Sierra y el vicealcalde de Burgos, Manuel Manso, han activado el reloj virtual que recoge la cuenta atrás para el eclipse total de sol que se producirá el 12 de agosto de 2026. Quedan doce meses para que Burgos se convierta en «el mejor lugar del mundo» para disfrutar «de un evento astronómico único».

Así lo señaló para propia Inmaculada Sierra en la presentación de la página web que recogerá toda la información y la agenda de actividades prevista para los próximos doce meses: www.eclipseburgos.com. «Tenemos desde ya un año por delante para hacer de Burgos un referente turístico de cara al evento» y para ello la Diputación está inmersa en la preparación de un completo programa de eventos de diverso tipo.

«Habrá charlas en colegios, talleres, actividades deportivas, jornadas, etc.», señaló el presidente de Sodebur, Carlos Gallo, quien recordó que todos los actos de la Administración provincial contarán durante el próximo año con el logotipo de Burgos, Origen y Destino adaptado para esta ocasión, con el mapa de la provincia de Burgos a modo de luna eclipsando el sol, y «se asociarán al evento astronómico» bajo el lema ‘Burgos te eclipsa’.

España y especialmente la provincia de Burgos ocupan una posición privilegiada para observar el eclipse total del 12 de agosto de 2026. Según los datos oficiales, la provincia de Burgos será testigo de un evento astronómico excepcional: un eclipse solar total. El fenómeno será visible en su totalidad en la provincia y ofrecerá una experiencia única para residentes y visitantes.

Barona explica cómo ver el eclipse.TOMAS ALONSO

Para disfrutar del evento «de una forma más ordenada y controlada» se habilitarán seis zonas: Merindades (Arija), Bureba( Poza de la Sal), Demanda-Pinares(Hacinas), Ribera del Duero(Clunia), Arlanza (Villagómez) y Amaya-Camino(Lodoso). «Se trata de lugares en los que ya hay una infraestructura de base con campings, aparcamientos, pero qué necesitarán un refuerzo con baños químicos y espacios adaptados para ofrecer opciones gastronómicas a los visitantes», señaló Sierra.

Además, desde la Diputación se «elaborará un protocolo de buenas prácticas para ayudar a los alcaldes a organizar esta masiva presencia de personas». Una presencia que, tal y como señaló la vicepresidenta de la Diputación, que las previsiones apuntan que «España recibirá entre 5 y 7 millones de turistas extranjeros para ver el eclipse».

¿Cómo es y cómo verlo?

La astrofísica y astrónoma del Observatorio Astronómico de Cantabria y miembro de la Asociación Astronómica de Burgos, Beatriz Barona, fue la encargada de explicar qué es un eclipse solar, cómo se produce y cómo disfrutar de ello con seguridad.

«La luna se coloca entre la tierra y el sol y crea zonas de sombras en el planeta». De hecho, toda la provincia de Burgos se encontrará en la denominada «zona de totalidad del eclipse» o lo que es lo mismo: «toda la provincia se sumirá en una temporal oscuridad durante un minuto y cuarenta y cuatro segundo a las 20.29 horas».

Sierra muestra los puntos donde se habilitarán zonas para la observación.TOMAS ALONSO

La franja de totalidad de este eclipse cruzará España de oeste a este y pasará por numerosas capitales de provincia desde A Coruña hasta Valencia y Palma de Mallorca, entre otras, pero Burgos tendrá el privilegio de hacerlo en la totalidad de su provincia.

Eso sí, España está situada al final de la franja de totalidad, por lo que esta sucederá cuando el sol se esté poniendo muy cerca del horizonte. «Esto nos obligará a buscar un lugar para ver el eclipse con buena visibilidad hacia el oeste», recordó la astrónoma.

Al suceder en verano, las probabilidades de tener un cielo despejado son altas en una gran parte del país y disfrutar así de este evento «único». Durante el minuto y cuarenta y cuatro segundos que dura el eclipse se puede observar la denominada corona solar. «Durante un eclipse solar total, cuando la luna oculta completamente el disco solar, la corona se vuelve visible como un halo brillante que la rodea», explicó Barona.

Asimismo, la astrónoma recordó que en los próximos años se producirán otros eventos astronómicos. «En 2027 habrá un eclipse total el 2 de agosto que será parcialmente visible en la provincia y en 2028 se producirá un eclipse anular el 26 de enero».

Alcaldes y representantes de diversas entidades y empresas se hacen una foto de familia con el logo del evento.TOMAS ALONSO

Para verlo, la experta recordó que «nunca se puede mirar directamente ni con gafas de al sol», recuerda. Y es que «los rayos ultravioletas pueden quemar la retina». Para observarlo se pueden usar «unas gafas con láminas especiales para ver el sol, pero hay que retirar la vista y descansar cada 30 ó 40 segundos. Las gafas solo puedes quitarlas con el eclipse total, deben estar homolgadas (ISO 12312-2) y certificadas y sin arañazos ni daños».

Otra opción pasa por verlo con telescopio o binoculares con «filtros solares colocados en la parte frontal del instrumento» o «realizar una proyección solar con una cartulina con un agujero pequeño para proyectar el eclipse sobre una superficie blanca». También se puede usar «una máscara de soldador grado 14 o superior que no tenga grietas o daños».

Barona lo tiene claro: «Estamos seguramente ante el evento turísticos más importante de la historia de Burgos».