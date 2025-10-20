Paredes denuncia la paralización de la Concejalía de Juventud en Burgos

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El grupo municipal socialista lamenta la escasa iniciativa que transmite la Concejalía de Juventud, en manos de Carlos Niño, a la vista del último consejo sectorial de Juventud celebrado el pasado jueves, en el que apenas se dio cuenta de actividades pasadas que han destacado por la baja participación del público al que van dirigidas. La edil Estrella Paredes no comprende cómo tras ocho meses sin convocarse el último consejo sectorial de Juventud apenas llevó 8 puntos, y todos ellos informativos sin nada nuevo para los jóvenes de la ciudad.

Esta es la denuncia que realiza Estrella Paredes, que califica de "poco operativo" el último consejo porque en lugar de aprovechar para "trabajar codo con codo" con las asociaciones juveniles que participan para proponer y plantear actividades, apenas reciben daciones de cuenta.

Desde el punto de vista de la concejala socialista, "hacen cosas, como decía Rajoy, pero sin objetivo y sin ningún plan". Por tanto, para ella "esto no es educar o construir ni tampoco apoyar a la juventud". Considera que las políticas de esta área están "vacías" y sus responsables muestran una "nula" capacidad de análisis y autocrítica porque, añade, que echan la culpa a la gente de no participar.

La edil ha puesto varios ejemplos a este respecto, como la campaña contra el uso de la pornografía, dirigida hacia el público joven. "Apenas nos han transmitido que han asistido aproximadamente unas 50 personas a cada taller y esta campaña ha costado nada menos que 30.000 euros", asegura la edil, que añade que "no es serio" porque ni tienen cifras reales de la participación, aunque sí reconoce el concejal del PP que no tuvo la asistencia esperada "por el tabú de la sociedad hacia estos asuntos".

Paredes considera que la campaña contra la prostitución no fue la adecuada porque no se contó con entidades especializadas en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, ni como el consejo sectorial de Igualdad, con quienes podrían haber trabajado en la importancia del consentimiento en las relaciones afectivo-sexuales entre mujeres y hombres y entre chicos y chicas.

Criticó que se transmitan "datos y datos" en lugar de una evaluación de sobre los talleres realizados por parte de los trabajadores sociales del Ayuntamiento. "Sospecho que no se apoyan en ellos lo suficiente", comenta, a la vez que lamenta que aburran a los jóvenes que acuden al consejo sectorial con "papeles y burocracia" en lugar de buscar una comunicación fluida.

Otro ejemplo que se puso desde el grupo socialista estuvo referido al convenio con la Fundación Eusebio Sacristán, que trabaja en la inclusión de jóvenes con discapacidad y que se firmó el pasado mandato, cuando Estrella Paredes llevaba la responsabilidad de Juventud. "Nos dicen que hay 34 plazas ocupadas de las 80 que podría haber y que las utilizan más los niños que las niñas porque se realizan actividades vinculadas con el fútbol, que sigue siendo mayoritariamente masculino", critica. En su opinión, es una explicación básica, en lugar de tratar de incluir a las niñas en las actividades.

La socialista asegura que las entidades que acudieron se mostraron preocupadas por esa baja participación y, desde el equipo de Gobierno, no se les traslada ninguna propuesta para mejorar esos datos.

En el consejo sectorial de Juventud se preguntó por el futuro del edificio de Relaciones Laborales, ya que se había planteado que iba a ser un "contenedor cultural". La respuesta de la Concejalía de Juventud fue que no había nada al respecto, porque de momento sigue albergando actividad de Policía Local y de Movilidad.

Paredes explicó que las asociaciones asistentes también están interesadas en formación y talleres sobre Inteligencia Artificial y, según traslada, desde el Ayuntamiento de Burgos no se les oferta nada.