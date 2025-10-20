Mañueco garantiza el apoyo de la Junta a las empresas familiares para "honrar y multiplicar" su esfuerzo

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Alfonso Fernández Mañueco garantizó el apoyo del Gobierno regional a las empresas familiares para "honrar y multiplicar" el esfuerzo que realizan y que les lleva a ser "un magnífico motor de empleo" y contribuir "mejor que nadie a la cohesión territorial con vuestra actividad en nuestro extenso medio rural".

Así, el presidente de la Junta de Castilla y León subrayó que las empresas familiares de la Comunidad "son las que más aportan al valor añadido bruto regional de toda España", según el informe de la red de cátedras de la Empresa Familiar 2025, y las que más puestos de trabajo crean, con quince puntos por encima de la media nacional. "Apostáis, además, y cada vez con mayor intensidad, por prácticas innovadoras, tecnológicas, que sirven para mejorar la competitividad", añadía, para incidir que, "por todo ello, queremos daros las gracias y deciros que estamos orgullosos de vosotros, de vuestros trabajadores, de todo lo que representáis en cada rincón". "Estamos siempre a vuestro lado y lo vamos a seguir estando en el futuro", aseguraba.

Mañueco defendía al respecto la gestión de la Junta, pues "en un momento en el que predomina la política del ruido, en Castilla y León nos centramos en la eficacia y en la utilidad para la gente". Entre las medidas concretas que llevan al terreno este empeño, el presidente autonómico destacó las ayudas directas y financiación, suelo industrial de calidad a bajo precio, respaldo a la internacionalización y la innovación, simplificación administrativa y fiscalidad moderada. Recordaba al hilo la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones entre cónyuges, padres e hijos, "clave para facilitar la continuidad de los negocios familiares".

En su intervención, Mañueco citó detalles del proyecto de presupuestos de Castilla y León para 2026, presentado hace pocos días, relevantes para el auditorio, tales como los 450 millones de euros destinados a políticas de apoyo empresarial, partida orientada también a las pymes, autónomos y trabajadores. "290 millones se destinarán a creación de empresas, competitividad e internacionalización, 125 millones a suelo industrial, la cifra más alta de la historia autonómica, y 475 millones a I+D+i", indicó.

El presidente enumeró además inversiones específicas en la provincia de Burgos, como la mejora del polígono de Villalonquéjar, el impulso a los de Melgar y Espinosa de los Monteros, la culminación del Parque Tecnológico, el nuevo hospital de Aranda de Duero, el centro de educación especial de Miranda de Ebro y la puesta en marcha de grado de Medicina en la UBU.

Ejemplos de unas cuentas, insistió, que son “una buena prueba del compromiso con esta tierra, de hacer menos ruido y ofrecer más resultados”. "Castilla y León y Burgos funcionan", presumía, para achacar la estabilidad que brinda el territorio a "políticas destinadas a acompañar siempre a los que arriesgáis, a los que sostenéis la economía real en cada pueblo y en cada ciudad".