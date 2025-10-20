Hereu atribuye a las empresas familiares el "éxito" del país: "Con ellas caminamos hacia una España mejor para una Europa mejor"

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

"Es un honor y un gran placer caminar al lado de ustedes para conseguir una España mejor para una Europa mejor". Lanzaba tal mensaje, con rotundidad, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en un auditorio del Fórum Evolución abarrotado de representantes de grandes empresas familiares. Lo hacía para culminar una intervención en la que atribuyó a este sector productivo en particular el "éxito" del que, a su juicio, goza actualmente el país, valoración que apuntaló con datos como el crecimiento augurado por el Fondo Monetario Internacional, que eleva a cerca del 3% el alza, o los apenas 50 puntos que ronda la prima de riesgo, además del "récord histórico" de creación de puestos de trabajo.

El máximo representante del Gobierno central en la inauguración del XVIII Congreso de la Empresa Familiar subrayó que estos negocios representan más del 90 % del tejido empresarial español, generan el 70 % del empleo y aportan el 60 % del valor agregado bruto, lo que, según él, explica gran parte de la solvencia y confianza en la economía nacional.

Hereu destacó en particular la combinación de tradición y valores con innovación y proyección internacional que caracteriza a estas compañías y remarcó su relevancia como sustento de la estructura económica, "de la misma forma que la familia lo es de la sociedad". Así, señaló que "sus valores compartidos, la visión estratégica a largo plazo y la capacidad de adaptación" que demuestran estas empresas se revelan esenciales para fortalecer la industria, la competitividad y la estabilidad del país.

Además, el también responsable de Turismo vinculó el papel del sector con la defensa del modelo europeo: "Es evidente que el mundo es un mar proceloso donde corren muchos vientos, a veces contradictorios. De aquí la importancia de lo que ustedes representan en medio de este mundo y de esta Europa, porque solo desde el fortalecimiento industrial de la base productiva podremos seguir defendiendo el modelo social en vigor, el modelo de libertades, de democracia, el mejor modelo social", apostilló.