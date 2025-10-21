El Ayuntamiento de Burgos liberalizará el horario del taxi los fines de semana que quedan de 2025

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Burgos liberalizará las horas de trabajo del sector del taxi para los fines de semana que quedan de este año 2025. Esta es una primera medida para mejorar el servicio que se ha tomado en el último consejo de Movilidad, celebrado este lunes por la tarde, según las explicaciones del vicealcalde, Juan Manuel Manso, que es vicepresidente del consejo de administración del Servicio de Movilidad y Transportes (Smyt).

En estos momentos, la jornada por licencia de taxi para sábados y domingos es de 12 horas y podrían trabajar «las horas que quieran» sin las limitaciones que tenían antes, explicó el popular, que recordó que el equipo de Gobierno está empeñado en mejorar este servicio público que se presta al ciudadano. Para llegar a esta medida se ha llegado a un acuerdo con la asociación que agrupa a más profesionales, la Asociación Burgalesa del Taxi (Abutaxi).

De momento, esta propuesta se afronta como una prueba y si funciona bien "nuestra idea es avanzar en la liberalización el máximo posible a lo largo de 2026". Desde el Consejo de Movilidad se analizarán los resultados antes de tomar otras decisiones, cuando en este momento existen 189 licencias de taxi en la capital burgalesa. Según el equipo de Gobierno, el número de taxis en este momento es adecuado, ya que se encuentran en uno por cada 850 habitantes aproximadamente, pero si el resultado de las propuestas para mejorar el servicio no es el que se busca, se pondrá encima de la mesa "muy seriamente" el incremento de las licencias.

El Servicio de Movilidad y Transportes vigilará y controlará que se cumple con el servicio público que tienen asignados los taxistas y, según explicó Manso, no cuentan con una demostración fehaciente de que haya licencias que estén incumpliendo lo regulado en la ordenanza. "En caso de algún incumplimiento grave, puede conllevar la retirada de la licencia, como establece la normativa, pero para llegar a ello tenemos que poder demostrarlo", concluyó, para añadir que sensaciones de que hay pocos taxis en una parada se pueden tener, pero eso no quiere decir que sea la realidad porque pueden estar haciendo sus recorridos pertinentes.

Por cierto, que en el último consejo se aprobó lanzar el segundo examen de este año para las pruebas de acceso al sector del taxi con el objeto de cubrir el relevo generacional.